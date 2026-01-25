台股上週閃現3萬2！法人：散戶承接買盤 老AI題材可提前布局

【記者呂承哲／台北報導】上週台北股市延續強勢，加權指數單週上漲552.81點，收在31961.51點，盤中一度站上32000點，成交量同步放大，市場動能充沛。櫃買指數亦突破300點關卡，週漲2.21%。永豐投顧指出，台股在國際市場相對獨強，但指數已處高檔，短線漲幅大致滿足，仍須留意不確定因素，但在全年獲利預期上修、年增幅上看兩成以上支撐下，中長期評價中樞可望上移，建議關注族群輪動，布局具基本面支撐的老AI題材，本週指數區間估30500點至32300點。

台股上漲表面因素來自市場解讀美國總統川普在格陵蘭議題上的態度轉趨和緩，不確定性暫時下降，但永豐投顧認為，台股實際受相關消息影響有限，主因仍在於元月以來利多訊息密集，研究機構陸續調高台股獲利預期，基本面改善才是推升指數的核心動能。

放眼國際市場，美國股市仍受地緣政治議題牽動，日本則因擴張性財政政策傾向，帶動日債利率走揚，成為近期市場另一個不安因素。相較之下，台股僅與費城半導體指數連動性較高，對NASDAQ回檔反應相對鈍化，顯示資金聚焦特定題材。

類股表現方面呈現輪動格局，玻璃類股續居強勢，一週大漲17.2%，其中台玻受惠玻纖布題材，股價上漲19.1%。電機類股上漲4.9%，重電設備出口題材發酵，士電、亞力與樂事綠能漲幅皆逾一成。電子零組件族群回溫，週漲9.6%，台達電上漲12%，市值躍升至市場前段班，華通、南電漲幅分別達20.4%與32%。

資金動向方面，集中市場三大法人合計賣超880.18億元，其中外資、投信與自營商同步調節，融資則增加83.43億元，顯示法人偏向獲利了結、散戶承接。反觀上櫃市場，三大法人合計買超229.40億元，資金明顯流向中小型股。

展望後市，永豐投顧指出，台股在國際市場中相對獨強，但指數已進入高檔區，短線目標大致滿足，仍須留意不確定因素。傳產股對關稅題材的實質反應尚待業績驗證；不過，在全年獲利預期上修、年增幅上看兩成以上的背景下，台股中長期評價中樞有望上移。建議投資人關注熱門族群轉換，提前布局具基本面支撐的老AI與相關題材，本週指數區間預估落在30500點至32300點。

