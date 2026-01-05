台股上3萬點國安基金動向？阮清華稱不會壓抑台股：退場前也不會賣股

記者盧素梅／台北報導

財政部次長阮清華。（資料照／行政院提供)

台股今（5）日氣勢如虹，盤中大漲近千點至30,339.32點，首度攻破3萬點整數關卡、再創歷史新高，外界關注國安基金後續動向？財政部政務次長暨國安基金操盤手阮清華強調，國安基金尊重市場機制，不會壓抑台股，在正式退場前也「不會賣股」干預市場走勢。

阮清華今天應邀赴立法院財政委員會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李坤城質詢時詢及，今天是台股首次站上3萬點，有沒有預期3萬點來得這麼早？阮清華表示,台股很難預估，但是最近AI高速運算、新興產業發展快速，反應在台灣股價上。現在台股市值已經突破100兆，全世界排名第8名，今年3萬點以前覺得不太可能發生，但是今天就是發生，站上3萬點是關鍵產業發揮重大的作用。

廣告 廣告

李坤城追問，台股站上3萬點，但光台積電就上漲超過百元，今年是否又是台積電一個人的武林？阮清華表示，希望產業發展可以更平衡，現在確實有點兩極化的味道，跟AI、高速運算等有關表現較好，這需要跨部會努力。

國民黨立委羅明才質詢時，則關切台股是否能夠站穩3萬點？阮清華表示，股市很難預估，但目前AI、高速運算熱潮，台灣站在對的一方，產業發展未來蠻好。

羅明才接著指出，市場傳聞國安基金似乎有賣股，讓台股不要漲太多？阮清華表示，國安基金尊重市場機制，不會壓台股，而且今天台股已經漲超過3萬點；此外，國安基金在退場前沒有賣，即便要退場，也不會1、2天賣掉，會看市場狀況。

羅明才追問國安基金何時退場？阮清華表示，國安基金退場時間是由委員會決議。

財政部次長阮清華。（圖／行政院提供)

財政部次長阮清華。（圖／行政院提供)

見證歷史！台股今（5）日盤中狂飆756點，加權指數衝上30106點，正式站穩3萬大關。權王台積電（2330）飆漲逾5%領軍，帶動半導體、記憶體族群全線噴紅，旺宏二、凌航、群創亮燈漲停。惟資金高度集中電子權值，導致櫃買指數與生技、玻璃等傳產族群遭資金排擠逆勢收綠。（圖／翻攝自Google網站）

更多三立新聞網報導

台股攻上3萬點歷史新高 他反串：青鳥崩潰了、賴清德下台！

台股週報／台股指數創高族群卻失衡 老手開始嗅到不安氣氛！

台股一週暴衝793點！這族群卻逆風重摔 投資人全看傻眼

台股週盤兵法／大盤衝3萬5不是夢！12大本土投顧 預測2026走勢一次看

