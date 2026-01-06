台股上3萬點 這五檔股票貢獻725點！專家：其他在裝肖維？

【黃詩淳／綜合報導】5日台股突破3萬點，上漲755點，創收盤新高，不過財經專家阮慕驊點出，其中5檔股票加起來貢獻漲725點，讓他也直言「其它股票是『莊孝維』」？

台股5日終場上漲755.23點，收在30105.04點，創收盤新高，其中台積電終場上漲85元，收在1670元，同樣創新高，對此，財經專家阮慕驊發文表示，「台股飛越3萬，就這麼容易，好像一切都是順理成章般應該，但櫃買指反向下跌了0.85%」。

他也點出上市上漲412檔、下跌812檔；櫃買上漲252檔、下跌812檔，但除了台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光，這五檔貢獻漲點725點，其它股票是「莊孝維」？他感嘆「台股有誘人面，也有現實面。買錯、抱錯，會感覺一度千點的上漲？」

台股屢創新高，2日集中市場指數收在29349.81點，單週大漲793.79點，週線連2紅，據台灣證券交易所統計，上市公司總市值衝上新台幣95兆6121億元，較上週大增約2.58兆元，登上歷史巔峰。

