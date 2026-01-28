台股上3萬2被說「無感」! 謝金河：跟著蜜蜂找花朵、跟蒼蠅進廁所

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 護國神山台積電帶領台股一飛衝天，加權股價指數站穩3萬2千點，財信傳媒董事長謝金河表示，台積電成為全球第6大市值企業，台灣股市市值104兆台幣，是全球第7大股市，這樣的經濟表現在全球無人能出其右，但仍有媒體報導指稱「這是無感的經濟成長」，這樣的看衰連日本朋友都看不下去，直呼「他們為什麼無感？是因為他們站錯邊，而且帶領一群可憐的教徒痛恨台灣，痛恨美日盟國，每天吵著要中國疫苗，中國電動車」，反觀「相信台灣，相信台積電的人都賺大錢！」

謝金河今（27）天在臉書以「跟著蜜蜂找到花朵，跟著蒼蠅進廁所！」為題Po文寫道：「這兩天看到好朋友Jason Wu在Fb上發文，他說台積電漲到1700元，台股上32000，工商時報突然告訴你這是無感的經濟成長！Jason Wu說：他們為什麼無感？是因為他們站錯邊，而且帶領一群可憐的教徒痛恨台灣，痛恨美日盟國，每天吵著要中國疫苗，中國電動車，中國新娘⋯⋯」。

謝金河提到，「Jason Wu」是日本早稻田的高材生，是國內金控業的高層主管，「Jason Wu」對台灣經濟社會是很有感的，認為其實台灣人愈來愈有感，桃園機場天天都客滿，赴日旅遊爆滿，去年到訪日本旅客670.3萬人次，投資台股的人愈來愈多，投資元大0050的規模超過1.1兆台幣，年輕人投資台積電零股蔚為風潮。「Jason Wu」發現「無感的人只有工商時報，中天，聯合報的信徒，相信台灣，相信台積電的人都賺大錢！」

謝金河指出，工商時報這篇「無感的經濟成長」，作者很可能是他認識的朋友，不過政治信仰不同，眼中看到的都是黑暗面。這些年賣力唱衰台灣的，多數是中國協力者，在他們眼中，台灣一切都是昏暗的，中國則是一切都美好！如果用這個角度寫文章，應該回頭看看中國社會有多少人仍活在貧窮線以下！國家社會不會像是烏托邦，一切都是美好的，台灣要努力改善的地方還很多，不必天天戴著有色眼鏡一味否定。

謝金河續指，每一個國家的公民都愛自己的國家，美國總統川普（Donald Trump）天天把讓美國再偉大掛在嘴上！在美國出生的美國人一定愛美國！只有台灣最特殊，在台灣出生的人，有些人愛別人的國家，卻天天拿著刀戳自己，這是全世界罕見的事。這些年，台灣不管是在出口，在經濟成長率，在產業經濟的表現，到台積電成為全球第6大市值企業，台灣股市市值104兆台幣，是全球第7大股市，台灣只有2300萬人口，這樣的表現在全球無人能出其右，這樣還能拿來說嘴？

謝金河感嘆：「我想到新黨的楊世光在東森主持節目時最喜歡說的一句話：跟著蜜蜂走會找到花朵，跟著蒼蠅走會找到廁所！每個人對國家的認同會決定財富的命運！」網友紛紛留言回應：「真的，一堆賣國賊，手上沒有股票可以賣，只好賣國了。」、「住在這塊土地，卻一直唱衰的人，在他們的祖師爺蔣介石年代，鐵定會因為通匪，被軍情單位抓去刑求槍斃了，想想還真是諷刺」、「個人最瞧不起這種『忘恩負義』的人」。

