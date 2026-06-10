台股下殺逾千點收盤再失守44K！台達電重挫215元 營建股逆勢漲停

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台股今日開低走低，接近尾盤賣壓加重，收在43,225.54點。（本刊資料照）

反彈行情僅1天，台股今日如大怒神終場重挫1,478.9點，再次失守44K！台股今日開低走低，接近尾盤賣壓加重，收在43,225.54點，創史上第五大跌點。其中權值股受創嚴重，台積電下殺50元、台達電重挫8.9%、聯發科跌7.15%，多支營建股則逆勢漲停。

台股今（10日）以44,581.45點開出，開低走低，最高來到44,676.49點，接著一路震盪探低，接近尾盤賣壓加重，終場重挫1,478.9點、3.31%，收在43,225.54點，成交量1.32兆，創史上大五大跌點。其中權值股受創嚴重，台積電下殺50元、台達電重挫8.9%、聯發科跌7.15%。

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台積電（2330）今日以2,285元開出，最高來到2,300元，最終小跌50元，收在2,255元；台達電（2308）以2,370元開出，最高來到2,410元，重挫215元、8.9%，收在2,200元；鴻海（2317）以271元開出，下跌14.5元，收在263元；聯電（2303）以126.5元開出，最高來到130.5元，終場下挫9元、7.06%，收在118.5元。

全新（2455）今日以365.5元開出，跌停至355.5元；宜特（3289）以172.5元開出，跌停至157.5元；上詮（3363）以790元開出，跌停至747元；新日興（3376）以226.5元開出，跌停至211.5元；慶騰（4534）以34.95元開出，跌停至31.50元；國精化（4722）以239元開出，跌停至220.5元。

海悅（2348）以71元開出，最終漲停至78.1元；全坤建（2509）以12.95元開出，漲停至14.30元；聯上（4113）以14.95元開出，漲停至16.5元；松川精密（7788）今日以253元開出，漲停至258.5元；欣巴巴（9906）以41.95元開出，漲停至46.25元；京城（2524）以33.90元開出，漲停至37.50元。

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