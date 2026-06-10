台股下殺1477點跌破4萬4！楊金龍一句話喊活這族群多檔漲停

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台股今日收盤重挫超過1400點。

台股受到美國科技股走跌影響，今早下跌約300點，在大立光漲停帶動下一度有翻紅的跡象，不過隨著整體賣壓不止，大立光也無法鎖住漲停，加權指數一路下探跌破千點，失守4萬4關卡。

台股今年已經上漲14,030點，其中很大部分是由台積電領軍的AI概念股帶動，不過近期美國科技股出現獲利了結賣壓，台股也同樣受到影響，電子股回檔力道大，且從指數來看震盪愈來愈大，昨天才大漲1200點，今天盤中最多下跌破1400點。

加權指數今天收盤收在43227點，下跌1477點，直接將昨天的漲勢撲滅。台積電下跌50元，跌幅2.17%，股價來到2255元，聯發科下跌320元，跌幅7.15%，股價來到4155元，台達電下跌8.9%，股價來到2200元，鴻海下跌5.23%，股價來到263元。

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不過今天營建族群逆勢上漲，因為央行總裁楊金龍一句話翻紅，甚至好幾檔漲停。外界關注央行下次理監事會議中，利率決策和房市管制的動向，對此，楊金龍今天接受立委質詢時表示，理監事會將討論利率、選擇信用管制，會後公告決議。

先前楊金龍的打房政策一度讓房市買氣冷，他今天表示：「選擇性信用管制就到這裡。」市場解讀，央行目前不會加碼信用管制，有望讓房市買氣谷底反彈。包含冠德、京城等營建族群都直衝漲停，興富發、華固、皇翔等指標股也都大漲近半根漲停板。



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