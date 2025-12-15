台股下殺331點！與日韓港股同跌逾1％ 法人這樣說

美科技股上週五重挫，費城半導體大跌5.1％，那斯達克指數下跌1.6％，台積電ADR也暴跌4.2％，驚嚇到台指期夜盤大跌593點，也預告台股今天開盤將有不小賣壓。不出意料，台股今天早盤一度暴跌513點，跌至2萬7684點，所幸買盤進場，跌點收斂，終場收在331點至2萬7866點，不但再度失去2萬8千點大關，仍落在2萬7900點之下。

三大法人動向方面，外資賣超約489.9億元，投信賣超18.96億元，自營商買超17.3億元，自營避險賣超53.8億元，合計賣超545.4億元。

廣告 廣告

展望後市，國泰投信表示，台股短線整理反而提供分批佈局機會，從長線來看AI結構仍完整，且台股基本面維持強勁，投資人可善用國泰台灣高股息基金等主動式基金，讓專業團隊管理，一舉掌握包含台積電等多檔權值股在內的上中下游完整AI產業鏈，來分散個股風險、更全面參與台股結構性增長契機。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，AI晶片需求持續暢旺，除了原先佔據絕大市場份額的輝達，包括亞馬遜、Google等科技巨頭也陸續投入晶片市場，根據高盛預估，2027年全球ASIC晶片出貨量將持續創高，全年出貨量可達到2025年的170%，貨量明顯放大。

且隨著晶片設計愈加複雜，成本持續上升，更突顯成品的良率至關重要，連帶影響先進半導體測試產業的長期利多，觀察旺矽、致茂等測試設備廠具備顯著成長潛力，商機有望再迎擴大機會。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，在降息利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，年末行情仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。

謝明志表示，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

近期除息的台股ETF當中， 00919本月以來上漲3.3%，表現領先，今天也逆勢收紅上漲。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金研究團隊表示，FED再降息一碼，REITs基金有望迎來評價修復行情；而AI產業依然維持高速增長，雲端服務供應(CSP)大廠不只持續上修資本支出，也合縱連橫、壯大AI產業，通訊電塔和資料中心REITs將受惠雲端計算服務的需求急遽增加，後市可期；多重資產配置的潛力，尤其是在科技與REITs領域的交集中展現出令人期待的投資前景。

法人認為，在高齡化趨勢及科技龍頭AI資本支出持續推升的情況下，銀髮宅REITs與資料中心REITs前景可期。投資人可選擇含REITs基金提高資產價格穩定性，強化投資組合下檔保護能力，更可搭配股票多重資產配置、提升投資組合投資效率，選擇一檔搭配科技股的含REITs基金，就可掌握趨勢成長爆發力，又兼顧實質資產保護力，提升資產配置效率。

觀察市場13檔含REITs基金近一周績效，只有凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)繳出正報酬。

更多品觀點報導

LINE Pay攜手Agoda 一鍵支付訂房費！

元富證2025全國高中職投資競賽揭曉 30位優勝學生脫穎而出

