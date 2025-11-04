台股下跌家數逾千家代表出貨？一圖看懂AI族群再旺三年
[Newtalk新聞] 台股昨天(3日)雖然上漲101點、收在28334點，成交量約達5632億元，但盤面結構卻出現明顯分歧：上漲家數不到千家，下跌家數卻超過一千家。在這樣的環境中，投資市場都在問：主力是不是在出貨？還是只是健康的輪動洗盤？
台積電、鴻海遭特定賣壓
觀察盤面，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）持續受到賣壓影響，盤中一度拉回。不過，尾盤出現買盤拉抬，台積電成為支撐指數的主要力量。反觀AI概念股中，資金明顯轉向PCB（印刷電路板）、被動元件、記憶體族群。金像電（2368）與台光電（2383）再創波段新高，華城（1519）則連拉兩根漲停板，成為重電族群的領頭羊。
「下跌家數超過千家」代表出貨？還是資金輪動？
表面上看，下跌家數超過千家似乎不妙，但分析師陳昆仁指出，這其實是資金健康輪動的現象。他表示：「市場資金從大型權值股轉向中小型AI受惠股、重電、PCB與記憶體，這是資金移動，而不是全面出貨。」
AI資本支出擴張是台股主軸
近來台股再創歷史新高，指數突破 28,300 點，但許多投資人仍疑惑：「為什麼台股漲不停，我的股票卻不會動？」關鍵在於盤面主流族群正在快速輪動，而新的資金焦點正持續圍繞在AI產業鏈上。
上週五科技巨頭財報全數公布，從亞馬遜、微軟到 Google，無一例外地加碼 AI 資本支出。亞馬遜更預計在 2027 年將資本支出從 1,010 億美元提升至 1,700 億美元，為五大巨頭之最。(下圖一)
分析師林漢偉表示，這代表一個明確方向，全球最有錢的公司、最頂尖的企業家都在押注 AI。當這些資金不斷湧入，AI 供應鏈的業績與獲利勢必再創高峰，也意味台股的 AI 族群可望「再旺三年以上」。
台股雖創高，但市場明顯「一個台股、兩個世界」，有 AI 概念的股票屢創新高，沒題材的股票卻原地踏步。察現階段資金流向，AI 主流族群仍是核心，但族群內輪動加快。例如：
台積電（2330）：拉尾盤穩住指數，但短線整理；AI伺服器族群：緯創、廣達轉弱，川湖、神達等個股接棒；封測族群：日月光、京元電、矽格、欣銓聯袂創高；記憶體族群：群聯、南亞科、華邦電再創新高，全球報價持續上漲。
AI電力 下一波新亮點
AI 的快速成長帶來龐大電力需求。輝達執行長黃仁勳與微軟都指出：「限制 AI 發展的關鍵不是晶片，而是電力。」
林漢偉表示，隨著各國推動電網升級，美國最大電力公司 AEP 宣布五年資本支出從 540 億美元提高至 720 億美元，帶動台灣重電族群重新啟動。華城、士電、中興電、亞力等具出口美國能力的廠商，成為新一波「AI 電力」概念的受惠者。
法說會躍盤面焦點 AI股爭豔
[Newtalk新聞] 「台股今天(4日)預期維持強勢整理，盤面族群輪動速度加快，電子權值股買盤不連續，中小型股觀察反彈延續力道。」分析師林漢偉表示，外資現貨連續賣超、期貨空單增加，籌碼面仍中性觀望。台積電ADR上漲1.47%，帶動台股情緒穩定。 回顧美股表現，美股昨天四大指數漲多跌少，AI新訂單利多推升科技股。費半指數上漲0.59%，領漲四大指數。半導體表現亮眼：美光 4.88%、輝達 2.2%。大型股強勢上攻：亞馬遜 4%、特斯拉 2.59%。美股受到亞馬遜接獲 OPEN AI 大單利多激勵，AI與半導體族群領漲大盤。美元反彈、美債利率上揚。台指期上漲155點，漲幅0.55%。 林漢偉表示，不過除AI概念股外，多數大型股盤中翻跌，道瓊指數因此逆勢收黑，呈現類股分歧走勢。總體面與台指期：美元反彈、美債利率上揚。台指期上漲155點，漲幅0.55%。 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能觀察 台股週二高檔強勢整理，市場靜待權值股表態。 外資現貨連續賣超、期貨空單增加，籌碼面仍中性觀望。 櫃買指數挑戰前高，中小型股持續落後補漲行情。 二、傳產與題材概念股 IC封測族群表現穩
記憶體強勢創高 還能上車嗎？分析師教你上車撇步
[Newtalk新聞] 台股創新高了，現在的盤面正快速輪動，AI資金從權值股外溢，正在一檔接一檔點火不同族群。從PCB、被動元件到記憶體，這些圍繞AI資本支出的主軸族群，正是股價能輪流創高的關鍵。 尤其是記憶體全面噴出，南亞科、群聯、華邦電一檔比一檔強勢，不僅台股創高，全球記憶體龍頭美光、海力士、三星電子也同步再創新高。這波記憶體的行情還沒走完。 那麼問題來了現在記憶體還能不能上車？分析師林漢偉表示，可以，但要用對方法。以下是上車的撇步。 第一招：分批小買、參與行情 如果你手上一張記憶體都沒有，那就別再空手看戲。你不一定要像九月初那樣重押，只要小買一兩張，或先用100股試單，參與這波AI記憶體行情，讓自己「有感」。當族群再攻高時，你才有底氣敢續抱。 第二招：拉回敢買 記憶體族群漲多後難免震盪，但正如我們所說，海力士、美光還在創高，台灣記憶體自然有撐。領先布局者因為手上有獲利本，才能在拉回時加碼，這才是真正會賺錢的關鍵心態。 第三招：跟著主流走 AI是未來三年的主軸，從科技五巨頭的千億資本支出，到AI伺服器、AI電力、記憶體全面升級，整個供應鏈都在這條成長曲線上。台股指數創高沒感覺，是因新頭殼 ・ 34 分鐘前
券商晨訊台股投資建議摘要 (1) 2025年 11月 4日
【統一證券】OpenAI攜手AWS擴大雲端布局，AI永動機持續機轉，全球股市聚焦AI相關產業。台股10月營收陸續公布，今年AI產業技術升級、業績題材多元，在資金行情及AI熱潮催化下，台股指數持續高檔盤堅，選股重於選市。惟季線乖離逾10%，盤中震盪將擴大，慎防隨時短線修正。維持佈局具業績題材的族群，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、蘋概股、散裝、成衣製鞋及生技等。【國票證券】美股延續高檔震盪，台股延續高檔震盪的可能性較高，操作上避免過度追價，持續留意AI族群、題材與低基期族群作為進出標的。操作上可參考三五族半導體，Wi-Fi 7升級潮、AI光通訊爆發以及其他新興應用，驅動三五族化合物半導體進入新一輪成長。加上其評價相對較低，在當前盤勢可多留意布局時機。中央社財經 ・ 40 分鐘前
《晨間解盤》AI主流不敗 2類打前鋒
《晨間解盤》AI主流不敗 2類打前鋒

【時報-台北電】周一台股大盤平高盤開出後隨即震盪走高，早盤最高一度上漲261點至28494點，逼近上周四所創下的歷史高點28527點，而後電子權值股紛紛拉回，引發漲勢展開收斂，盤中回測5日均線(目前約在28219點)附近整理，走勢一度由紅翻黑，最後一盤拉升109點，使盤勢得以收漲，終場加權指數上漲101.24點(漲幅0.36%)，收在28334.59點，成交量約5813億元。在最新美股走勢部份，美國財報季持續進行，盤面由大型科技股再次領漲，周一美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌0.48%、標普500小漲0.17%，那斯達克上漲0.46%，費城半導體上漲0.59%，輝達上漲2.17%，台積電ADR上漲1.47%。 凱基投顧表示，上周四大盤創下28527點後漲勢陷入停滯，不過，近日若能持續力守5日均線，短多有望表態突破28527點，再創歷史新高，倘若跌破5日均線，下檔恐將回補上周三所留下的多方缺口(28087~28139點)甚至回測10日均線(目前約在27971點)，除非失守10日均線，技術面才會破壞波段多頭走勢的慣性。AI族群仍為盤面多方焦點，由於上市櫃公司將陸續公布10月營收以及第3季財報
