台股下跌家數逾千家代表出貨？一圖看懂AI族群再旺三年

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台股昨天(3日)雖然上漲101點、收在28334點，成交量約達5632億元，但盤面結構卻出現明顯分歧：上漲家數不到千家，下跌家數卻超過一千家。在這樣的環境中，投資市場都在問：主力是不是在出貨？還是只是健康的輪動洗盤？

台積電、鴻海遭特定賣壓

觀察盤面，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）持續受到賣壓影響，盤中一度拉回。不過，尾盤出現買盤拉抬，台積電成為支撐指數的主要力量。反觀AI概念股中，資金明顯轉向PCB（印刷電路板）、被動元件、記憶體族群。金像電（2368）與台光電（2383）再創波段新高，華城（1519）則連拉兩根漲停板，成為重電族群的領頭羊。

「下跌家數超過千家」代表出貨？還是資金輪動？

表面上看，下跌家數超過千家似乎不妙，但分析師陳昆仁指出，這其實是資金健康輪動的現象。他表示：「市場資金從大型權值股轉向中小型AI受惠股、重電、PCB與記憶體，這是資金移動，而不是全面出貨。」

AI資本支出擴張是台股主軸

近來台股再創歷史新高，指數突破 28,300 點，但許多投資人仍疑惑：「為什麼台股漲不停，我的股票卻不會動？」關鍵在於盤面主流族群正在快速輪動，而新的資金焦點正持續圍繞在AI產業鏈上。

上週五科技巨頭財報全數公布，從亞馬遜、微軟到 Google，無一例外地加碼 AI 資本支出。亞馬遜更預計在 2027 年將資本支出從 1,010 億美元提升至 1,700 億美元，為五大巨頭之最。(下圖一)

分析師林漢偉表示，這代表一個明確方向，全球最有錢的公司、最頂尖的企業家都在押注 AI。當這些資金不斷湧入，AI 供應鏈的業績與獲利勢必再創高峰，也意味台股的 AI 族群可望「再旺三年以上」。

台股雖創高，但市場明顯「一個台股、兩個世界」，有 AI 概念的股票屢創新高，沒題材的股票卻原地踏步。察現階段資金流向，AI 主流族群仍是核心，但族群內輪動加快。例如：

台積電（2330）：拉尾盤穩住指數，但短線整理；AI伺服器族群：緯創、廣達轉弱，川湖、神達等個股接棒；封測族群：日月光、京元電、矽格、欣銓聯袂創高；記憶體族群：群聯、南亞科、華邦電再創新高，全球報價持續上漲。

AI電力 下一波新亮點

AI 的快速成長帶來龐大電力需求。輝達執行長黃仁勳與微軟都指出：「限制 AI 發展的關鍵不是晶片，而是電力。」

林漢偉表示，隨著各國推動電網升級，美國最大電力公司 AEP 宣布五年資本支出從 540 億美元提高至 720 億美元，帶動台灣重電族群重新啟動。華城、士電、中興電、亞力等具出口美國能力的廠商，成為新一波「AI 電力」概念的受惠者。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

