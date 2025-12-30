台股下跌103點收28707點 台積電跌10元
台股今天開低震盪，盤中跌勢收斂，尾盤一度翻紅，但終場下跌103.76點，收28707.13點，跌幅0.36%，成交值新台幣4588.52億元。
觀察電子權值股表現，台積電下跌10元，收1520元；鴻海下跌3元，收228元；廣達以263元平盤作收；聯發科以1420元平盤作收。
電子類股指數下跌0.33%，金融類股指數下跌0.37%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.63%。
記憶體族群強勢，晶豪科、鈺創與宇瞻分別以107.5元、49.05元、108.5元漲停作收，DRAM族群的南亞科、華邦電分別收漲3.18%、8.84%%，模組廠威剛上漲8.09%，十銓漲3.3%。
面板廠群創轉型切入半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）業務，打入國際級客戶供應鏈，昨天爆出36.96萬張大量，今天拉出第二根漲停，爆逾87萬張巨量。
今天部分軍工股逆勢走揚，中信造船上漲1.36%，寶一、龍德造船、雷虎分別下跌0.36%、1.44%、1.97%。
投顧表示，盤勢屬高檔整理，市場等待2026年新年度資金布局以及基本面訊號。
（責任主編：莊儱宇）
