台股下跌103點收28707點 台積電跌10元

MoneyDJ新聞 2025-12-30 08:58:22 新聞中心 發佈台北富邦銀行總經理郭倍廷昨(29)日表示，台股今年表現強勁，主因是AI相關供應鏈蓬勃發展，並看好AI熱潮將續支撐台股未來兩、三年的好光景，2026年股市仍榮景可期；而在股市表現持堅、民眾財富累積之下，明年房市可能出現上行預期；至於明年最大的變數仍是美元進入降息循環、和國際貿易談判所帶來的衝擊。 展望2026年，郭倍廷表示，銀行發展將有四大重點，一是降息對銀行存款利差不利，北富銀策略上將擴大活存比，尤其是證券戶、薪轉戶比重；二是降息對銀行債券投資部位有利，將對外幣債券進行最佳配置；三是看好台灣財管市場，北富銀將持續深耕財管市場與客戶滲透率，以提升手續費收入；四是北富銀2024年推出新版行動銀行，未來將持續優化客戶在行動端的使用體驗，並提升財管與個資方面的服務。 郭倍廷29日出席台北富邦銀行與臺灣高等檢察署舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，他在會後受訪時表示，2025年台灣出口成績亮眼，股市亦表現強勁，主因是台灣AI相關供應鏈非常蓬勃，漲跌都看AI；而展望2026年，AI仍有不少應用面尚待開發，預期AI相關供應鏈

