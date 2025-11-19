台股下跌176點收26580點 台積電跌10元收1395元
美股四大指數18日收盤盡墨，台股今天（19日）維持箱型區間整理。在台積電尾盤失守1400元關卡下，集中市場指數終場下跌176點，收在26580.12點，成交值降至新台幣4943.38億元。
權值股台積電終場下跌10元或0.71%，收在1395元；鴻海下跌1元或0.43%，收229元；台達電跌4元或0.45%，收在894元。
（責任主編：莊儱宇）
