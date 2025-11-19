台股下跌176點收26580點 台積電跌10元收1395元

[Newtalk新聞] 美國總統川普周二（18日）表示，自己選定了下一任聯準會（Fed）主席人選，同時聲稱，有人阻止他開除現任主席鮑爾（Jerome Powell），「我真想馬上把現在那個人（鮑爾）換掉，但有人在阻止我這麼做」。 川普在橢圓形辦公室對記者表示：「我想，我已經知道會選誰了。」但並未透露具體名字；川普表示，「我們有一些讓人意外的名字，也有一些大家都在討論的常規人選。我們可能會走常規路線。偶爾走一下政治上正確的路也不錯。」 負責遴選聯準會主席的美國財政部長貝森特表示，他已將候選範圍縮小至以下人選：現任聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、鮑曼（Michelle Bowman）、前聯準會理事沃什（Kevin Warsh），白宮國家經濟委員會主哈塞特（Kevin Hassett），及貝萊德公司高層里德（Rick Rieder）。 貝森特表示，他計劃在感恩節假期後向川普提交建議，並希望總統在聖誕節做出決定。川普公開討論過這項決定，並稱讚過名單上的一些候選人，但對於是否傾向某位人選保持含糊。「我們發起新的令人興奮的面試」，「之後，白宮部分官員也會進行面試，可能就在感

新頭殼 ・ 3 小時前