台股下跌472點！元月行情狂漲3100點 法人這樣說

台股今天表現弱勢，盤中一度下跌531點，跌至3萬2004點，午盤雖然拉高約3百點，收斂跌勢，但尾盤再度轉弱，終場下跌472點，收在3萬2063點，力守3萬2千點大關，成交量連續2天超過9千億元天量。

不過，綜觀元月表現，仍然大漲3100點，漲幅10.7％，演出亮眼的元月行情；台積電也在本月創下1835元的歷史新高價；股王信驊也創下9500元的台股新紀錄。

國泰投信指出，根據台股近十年數據，農曆年後20個交易日金融股上漲機率高達八成，平均報酬3.3%，勝過台股大盤的2.58%，除了定期定額外，建議投資人於年節前盤勢整理期間，找尋逢低加碼時機。

國泰投信指出，台股處於高檔震盪期間，投資人若擔心投組波動偏大，應適時增持產業配置相對均衡的標的，如連續２年穩坐同類型ETF總費用率最低寶座、近月平均交易量明顯放大的國泰永續高股息（00878)，將在下周發布最新收益分配期前公告、並於2月26日除息，投資人相當期待。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，2026年仍為AI蓬勃發展的一年，其中，台灣對於IC設計產業的市占目標設置為10年內從目前的全球市占19%，提高到40%，另外，在AI運算對高頻寬記憶體（HBM）需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，透過布局IC設計與記憶體相關個股占比高的台股ETF，不失為投資人參與此二大投資熱潮的好選擇，不僅能精準捕捉這一波從景氣循環轉向結構性成長的價值重估紅利，更能透過ETF特性分散產業區塊投資風險，在AI硬體軍備競賽中搶佔最具爆發力的成長先機。

今年以來績效前10強的台股ET，不僅漲幅皆高達2位數，規模成長率亦同步達2位數。其中，台新臺灣IC設計（00947）受惠於記憶體及IC設計大漲帶動，今年來股價大漲逾3成，不到一個月規模翻倍，表現亮眼。

00947成分股囊括「電子上游-IC-設計」、「電子上游-IP/ASIC」及「電子上游-記憶體IC設計」等產業，從聯發科、台達電等大型權值股，到記憶體族群都收入麾下。今天無畏台股重挫，逆勢上漲0.4％，累計開年以來，漲幅已達31.1%。

