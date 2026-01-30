台股下跌472.52點 (圖)

其他人也在看
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 34則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 12則留言
報價沒漲！聯電吞跌停「國家隊」急砸5億搶進 另掃「這4檔」記憶體概念股入手2.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（29）日開高走低，早盤創高衝上32996.03點後翻黑震盪，加權指數終場收32536.27點，下跌267.55點，跌幅0.82%，總成交...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3則留言
記憶體大逃殺！自營商拋售「這2檔」破萬張 聯電、鴻海也難逃賣壓
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（29）日早盤再度創高，衝上32996.03點，隨後震盪走疲，最低下挫331.37點至32,472.45點，終場以32,536.27點...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
台股天天在過年 封關前該跑一趟？ 專家：見2訊號先停利
台股氣勢如虹，連續5個交易日改寫歷史新高。今（28）日開高走高，盤中即刷新高點，終場收在32,803.82點，大漲485.9點，漲幅1.50%，同步寫下收盤新高，成交量放大至8,309.93億元。指數屢創高峰，也讓投資人「居高思危」，市場關注是否該調節持股、是否抱股過年。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
中鋼春燕回來了！爆25萬張大量 收20.7元8個月最高
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）單月稅前虧轉盈，今（29）日收盤以20.7元作收，上漲1.1元，幅度5.61％，成交量超過25萬張，位居台股第七強，專家看好，目前建議等拉回到19元或20元進場布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 6則留言
傳吃下百億台系記憶體大單！這「電通飆股」4天爆噴近44% 今一度觸漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體通路廠擎亞（8096）近期傳出拿下台灣重量級晶圓代工廠的大型記憶體訂單，金額上看百億元，主要用於該晶圓代工廠各廠...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
獨家／台股衝4萬點不是夢！陳威良1公式揭大盤攻頂關鍵 3族群持續加碼
台股多頭氣勢再被點燃。三立財經台節目《小資巴菲特》中，資深分析師陳威良拋出震撼級推演，直言若以台積電未來獲利與本益比推算，加權指數「不是沒有機會看到4萬點」，關鍵就在台積電評價上修，以及記憶體、矽晶圓、PCB載板三大族群的接棒輪動，讓市場資金一路不退場。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 8則留言
法說翻車變法會！聯電重摔跌停炸27萬張成交量 旺宏再飆漲停、記憶體2檔齊霸榜
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（29）日開高翻黑，盤中最低跌至32,472.45點，目前仍保持走疲態勢，截至中午13點，觀察成交量排名前5名，晶...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
快訊／財報出爐！美股開盤「這台灣大廠ADR」跌破6%
本日美股重點，除了即將到來的聯準會（Fed）利率會議、決定降息與否外，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）、台灣晶圓代工大廠聯電的財報都出爐了，兩者在美股均有ADR，可留意相關股價。今（28）日美股開盤，聯電ADR一度下跌6.81%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
錢鏡你家／AI股漲到哪該賣？高股息ETF還要抱嗎？ 超馬芭樂一次講清楚
台股站上32000點後，市場氣氛出現分歧；一邊是權值股、AI概念股屢創新高，另一邊投資人低頭看著手中高股息ETF，心裡納悶：「大盤創新高，為何我卻沒感覺？」其實從去（2025）年第4季開始，市場早已悄悄累積一股焦慮感，高檔震盪成為常態，會不會修正、該不該先跑一趟落袋為安，成了投資人集體需面對的課題。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 1則留言
記憶體漲瘋了！力積電飆出漲停炸量35萬張 「這檔」同步亮燈大噴20.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體族群同步飆漲帶動下，台股大盤今（28）日表現亮眼，加權指數最終收在32803.82點，走揚485.90點或1.50%，成交量1284...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
她發票中獎200萬卻飛了！財政部教4步驟自動兌獎 不怕錯過財神爺
雲端電子發票越來越普及，但若忽略一個關鍵步驟，可能讓你與財神爺擦身而過！一名女網友幸運中了200萬元特獎，但因未將載具歸戶，而未能收到中獎通知，而等她知道時，已過了兌領的期限。貼文曝光後，至今吸引超過健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
銀樓飾金天價21650元 業者曝放5年賣翻3倍
[NOWnews今日新聞]國際黃金現貨價格持續暴衝，每盎司一度衝上5598美元新高，國內銀樓飾金也再飆天價，今（29）日每錢賣出價來到新台幣21650元。銀樓業者石文信接受《NOWNEWS今日新聞》採...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股炸9,323億天量出籠 外資沒跑台積電卻回檔/記憶體矽光子人氣不散 旺宏聯亞當主角 /股票市場不睡覺 投資人撐得住嗎？｜Yahoo財經掃描
市場消化聯準會利率維持不變決議，同時觀望大型科技股財報進度，資金在科技股內部輪動，四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.02%、那斯達克指數續揚0.17%，標普500指數則回落0.57%，費城半導體指數則上漲2.34%寫新高水準。個股方面，AI與半導體題材續有表現，輝達受AI晶片需求題材支撐走高1.59%，美光在擴產與記憶體需求展望帶動下續漲6.1%，連兩日創新高，科技權值股仍是盤面關注焦點；台積電ADR隨半導體族群走揚1.17%。 亞股方面，日股小幅上漲0.03%，韓股上漲0.98%，連續創高後震盪仍偏強；港股小漲，上證指數同樣走強，整體亞股氣氛偏向整理中帶有支撐。 回到台股，今（29）日加權指數下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交金額放大至9,323.19億元創史上最大量，呈現高檔爆量震盪格局。權王台積電(2330)隨市場調節壓力走弱，跌15元成為拖累指數的關鍵之一；盤面資金轉向題材與族群輪動，矽光子多檔亮燈與鋼鐵族群相對抗跌，中鋼(2002)在基本面與報價題材支撐下表現相對亮眼。整體來看，在外資續買但內資調節下，短線台股高檔震盪加劇，呈現個股題材輪動階段。Yahoo財經編輯室 ・ 21 小時前 ・ 9則留言
台股觸及32996點！力積電衝第一超過26萬張 中鋼異軍突起爆大量
台股頻創新高，外資連續賣超轉為買超，態度轉進，法人喊進台積電3030元台股今日開盤走高，成交量仍是由熟面孔佔榜，力積電衝第一已超過26萬張，股價大漲近4％；群創、聯電、華邦電、燿華、華新緊跟在後；中鋼爆量成交超過11萬張，股價上漲超過6％。CMoney統計，2026年以來半...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
黃金白銀連日大漲後急挫 金價一度失守每盎司5200美元
這波劇烈價格波動發生在貴金屬近期歷史性上漲之後，黃金在此前數日曾不斷刷新高點，突破5000美元大關並創下連續多日上漲紀錄。同時白銀也在前期強勢表現中一度接近或創出逾121美元的高位。市場分析認為，這次急速跳水主要是因投資者在價格大幅上升後進行獲利了結，加上市場流...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 11則留言