台股下跌488點 三大法人賣超726億 網驚：真的很扯





台股今（5）日下跌488點，終場以31801點作收，成交量來到6900億元。三大法人合計賣超903.8億元。其中，自營商賣超208.76億元，投信買超31.9億元，外資及陸資賣超726.94億元。

根據證交所資料顯示，今日外資賣超金額來到歷史第十名，較2024年9月4日的歷史第一名1007.51億元約274億的差距。股民見三大法人買賣超金額後紛紛熱議：「台股真的很扯 這樣沒崩」、「沒殺意」、「第十名才殺這樣」、「這樣才跌1.5% 誰在接」、「大媽護盤」、「根本殺不下去」。顯示台股在月線之上仍具有一定支撐。

但也有其他網友悲觀表示：「紀錄是拿來破的，有一天會-1000e以上」、「結束了，一切都結束了」、「持股不行了」、「結帳囉過年」。

（封面圖／東森新聞）

