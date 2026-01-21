台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇

美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻被這群人接走，小心人踩人慘劇。

在關稅戰美股暴跌的衝擊下，台股今（21）日早盤以31749.14點開出，隨後下殺超過300點，台積電重挫35元，觸及1740元，聯發科也下跌元15，觸及1470元，鴻海挫低3元，觸及220.5元。而根據資料顯示，三大法人20日合計賣超台股465.3億元，其中外資賣超280.34億元，投信賣超131.97億元，自營商賣超53億元。

對此，狄驤表示，市場開始反映美歐關稅戰利空，美股持續下跌，期貨部分S&P 500跌回季線，小那殺回半年線，台股夜盤則是被拖累小跌300點。當然，依照歷史經驗，關稅戰都屬於短期利空，但市場依然會找理由下殺，尤其是半導體族群乖離過高，漲多就是最大利空，面對高乖離的台股，搭配利空出現，該做的不是FOMO追進場，而是要採取防守模式，如此才能把握高勝率的好機會。

狄驤提到，說真的，這陣子台股非常厲害，三大法人同步站在賣方，照理來說早就要跟著美股一起休息，但散戶大軍則是持續接走法人籌碼，讓台股不斷V轉黑翻紅。然而，別忘了散戶最容易受到情緒影響，可以看到散戶軋法人是情緒使然，如果未來市場氛圍反轉，反而會造成人踩人慘劇。

那麼，人踩人會影響記憶體、玻纖布供不應求的問題嗎？狄驤直言，答案當然是不會，所以當看到市場變得不理性，這時更要理性看待市場，不只前面提到的族群趨勢不變，還有很多好企業等著。就像在這幾個月持續追蹤，當時乏人問津，近期卻被熱絡討論的華城與漢唐，不是不漲，都是時候未到。

