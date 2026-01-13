台股不畏國安基金退場 收30707點再創收盤新高

（中央社記者潘智義台北13日電）外媒報導美台關稅談判順利，台灣關稅稅率可望從20%調降到15%，今天激勵台股早盤漲逾400點，攻上30973.85點指數新高；盤中獲利賣壓出籠，指數震盪，終場以上漲139.93點，創30707.22點收盤新高，未受國安基金退場影響。

加權指數終場收在30707.22點，漲139.93點，漲幅0.46%，成交金額新台幣7234.27億元。

「紐約時報」報導，台美關稅談判已進入最後階段，台灣關稅稅率可望從20%調降到15%，加上台積電法人說明會題材持續發酵，推升台積電盤中股價攻上1720元新天價，終場收在1710元，漲20元，漲幅1.18%；鴻海收226.5元，跌2元，跌幅0.88%；台達電由紅翻黑，收1030元，下挫25元，跌幅2.37%。

傳美國要求台積電在美擴大投資，因應建廠需求，半導體廠務工程廠漢唐今天攻上漲停板1080元，重回千元股行列；同為半導體建廠概念股帆宣盤中高點295元，勁揚8.25%，終場收在292.5元，漲幅7.34%。在印能跌破千元關卡下，台股今天剩28檔千金股。

大同傳出接獲Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，今天開盤不久即奔上漲停板35.65元。大同今天表示，北美一向為重點開發市場，AI與綠能是大同強項，但不便針對個別客戶表示意見。

康和投顧資深經理呂晉維表示，雖有台美關稅談判利多激勵，但台股今天盤中創高後壓回，期貨市場顯現賣壓，反映台股短線過熱，上檔有壓力，需持續觀察。

呂晉維指出，評估台美關稅談判消息，仍須考量關稅議題對美國經濟的影響，進一步反映在美債及美股的影響。不過，短線來看，市場對美台關稅談判樂觀解讀，台積電法說會也樂觀期待，基本面可期。

他認為，外資自去年底迄今，似乎對台股不太買單，尤其台積電供應鏈股票自去年第4季漲至今年1月，從技術面、籌碼面來看，台股短線過熱，不排除3萬點大關仍有反覆測試的機會。（編輯：張良知）1150113