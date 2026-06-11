台股中長線沒問題！ 達人曝「這幾檔」：硬扛即可





在通膨憂慮與大盤修正乖離的雙重壓力下，台股近期走勢震盪並跌破波段低點。投資達人直雲強調，雖然中短期面臨劇烈震盪且修正時間可能拉長，但台股中長多格局不變，面對「這幾檔」強勢標的，投資人只要維持可承受的部位，抱緊「硬扛即可」！

修正乖離中長多不變

目前市場仍在消化利空與台股先前漲多的過飽狀態。受到CPI數據引發投資人擔憂的影響，大盤正在緩慢消化乖離。直雲在「直雲的投資筆記」中指出，台股中長期看多沒有問題，但中短期仍會遇到很大的震盪。由於今日大盤跌破了週一的低點，顯示盤勢並不如想像中強勁，通膨因素持續干擾股市，因此現階段操作「不能太積極」，建議採取逢低加碼策略，但「不要加碼太多」，且不宜急於衝進去買。

被動元件與記憶體展現韌性

在個別族群表現方面，今日盤面缺乏特別強勢的主導族群。指標股國巨今日受到大盤拖累而翻黑，但直雲認為國巨這陣子的表現算非常不錯，「有國巨的朋友就續抱即可！」。另外，記憶體族群依據今日市況來看，仍屬於台股中比較強勢的板塊，其中華邦電雖然在早盤衝高後同樣被大盤帶下去，但依舊展現出一定的抗震能力。

個股操作與續抱策略

針對其他個股，直雲昨日曾提及今日可留意尖點，而今日尖點表現確實較差，正印證了昨日漲停打開時「不要買昨天、應該要買今天」的看法，至少今日還有低點可以切入。至於PCB與載板家族，臻鼎-KY今日表現不錯；景碩雖然一度被打到跌停，但直雲透露「景碩我們也是很久以前買的，所以其實還是大賺錢的狀況！」，應對策略同樣是續抱即可。

矽光子不穩避開震風暴

相較於上述續抱的標的，直雲點出「目前最不穩的就是矽光子」，但他也隨即表示「不過我們本來就沒有矽光子，所以反而不用擔心太多。」總結當前局勢，台股修正乖離的時間將會拉得比較長，在部位還可以接受的前提下，直雲重申面對優質標的「硬扛即可！」，保持耐心慢慢加碼，靜待市場消化完利空。

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（封面示意圖／AI生成）

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