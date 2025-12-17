台股主動式ETF夯！募集、送件一波接一波 明年初可望5檔新兵亮相

[Newtalk新聞] 台股主動式ETF新兵創佳績，除了募集亮眼，送件更是一波接一波。據統計，光是 12 月開始募集的 4 檔，總金額有望突破新台幣 200 億元大關；同時，明年元月還有新ETF開募，後續並有 3 檔排隊送審，躍升國內最熱門的ETF發行主題之一。

據統計，本月初打頭陣的主動復華未來50（00991A），募集金額達 108 億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄，預計本周四掛牌交易；主動群益科技創新（00992A）亦有近百億元佳績，加計主動台新優勢成長（00987A）及募集中的主動第一金台股優（00994A），總金額有望突破 200 億元。

廣告 廣告

緊接著安聯台灣主動式ETF（00993A）將於明年 1 月 13 日開募，此外，據投信投顧公會申請申報案件顯示，目前已有兆豐台灣豐收主動、統一台股升級50、野村臺灣策略高息等 3 檔台股主動式ETF遞件申請募集。

累計已在台股掛牌的 5 檔，加上本月及明年一月展開募集的 5 檔，及送件中的 3 檔，市場上有望出現共 13 檔台股主題之主動式 ETF，除了復華、第一金、兆豐等投信為首發外，其餘不少業者的第 2 檔、甚至第 3 檔產品也將問世。

投信法人表示，這凸顯台股後市看好，操作相對靈活的主動式ETF成為兵家必爭之地的「標配」，也將為國內資產管理及證券交易市場，帶來新的活水動能。

主動復華未來50（00991A）經理人呂宏宇表示，儘管短線因市場雜音再度讓盤勢出現震盪，但研判台灣景氣趨勢擴張向上、AI 需求熱絡，使台股明年企業獲利維持成長，多頭行情趨勢仍未改變，建議可採逢低分批方式布局，可留意產業能見度較高的半導體、相關電子零組件等 AI 供應鏈概念題材。

以下為台股主動ETF募集及送件統計：（來源／各投信業者、投信投顧公會）

（代號）主動式台股ETF名稱 ／ 募集規模 ／ 掛牌日

00991A 主動復華未來50：108 億元 ／ 預計 12 月 18 日

00992A 主動群益科技創新：近百億元 ／ 預計 12 月底

00987A 主動台新優勢成長：10～12 億元 ／ 預計 12 月底

00994A 主動第一金台股優（募集中：12 月 15 日～19 日）

00993A 安聯台灣主動式ETF（預計 2026 年 1 月 13 日開募）

◎ 送件審理中：兆豐台灣豐收主動式ETF、統一台股升級50主動式ETF、野村臺灣策略高息主動式ETF

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

連6周創高！台股ETF受益人上周增2.58萬 高息型3檔上榜前十最旺

高虹安涉貪案一審無罪 吳靜怡：韓國瑜任內法制局成關鍵轉折