台股主動式ETF正夯 達人指出這檔「息利雙收」CP值很高

主動式ETF靈活調整、汰弱留強的特性，在全球股市頻創新高，市場不確定性跟著攀升的市況下，獲利表現獲投資人肯定與青睞。（此圖為示意非當事人，來源：鏡週刊資料庫）

全球股市頻創新高，市場不確定性跟著攀升，投資人對於能「主動出擊」的投資工具需求日增，有別於傳統ETF，主動式ETF最大特點正是靈活的選股與調整機制，能快速應對市場變化。投資達人「要不要來點稀飯」專訪時指出，目前市場掛牌的五檔台股主動式ETF不僅績效亮眼，部分配息也很香，而這些標的看似相似，但實則不同，投資屬性偏積極型的他，更喜歡像是00982A這類能股息價差兩頭賺的ETF。

投資達人稀飯自2021年9月正式進軍股票市場，鎖定各類型ETF開始投資，至今累積超過5年的實戰經驗。（頭像提供：稀飯）

主動式ETF 三大優勢獲青睞

主動式ETF在台股市場掀起投資旋風，其最大特色在能靈活調整、主動汰弱留強，加上還有配息能力，深受投資人、存股族歡迎。根據統計，今年從6月底至10月底，台股主動式ETF規模增長超過450%，部分ETF更在短時間內突破百億元規模。而傳統市值型ETF規模增長僅不到30%，兩者規模增速差距15倍之多。

攤開績效表現，統計今年6月底至10月底，台股主動式ETF整體平均含息報酬達31.5%，而台股被動式ETF僅有21.3%。

績效勝大盤達人評合格

「主動式ETF的操作空間很大，可以將持股做靈活的買賣調整，例如將漲多的台積電賣出再伺機買回，還能主動抓出黑馬股。」投資達人「要不要來點稀飯」（以下簡稱：稀飯）笑說，這是他喜歡這產品的主因，由於傳統被動式ETF一旦選股機制設定好，就沒辦法隨時更動，面對現在變化莫測的市場，機制上相對吃虧，從績效與配息表現上就可見一般。

像是：市場熱門的主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）在今年7月至10月的漲幅皆超過3成，勝過同期間老牌台股ETF 0050的報酬率20%，等於繳出勝過大盤的「合格」成績單。

台股主動式ETF一覽表（資料來源：CMoney；資料日期：2025/6/30至2025/10/31、鏡週刊製表。）

配息透明度高 月配息機制大受歡迎

稀飯進一步說，值得留意的是，00982A配息表現相當不錯，今年8月的第一次配息，年化配息率近8.03%，而且除息後在兩個交易日內快速完成填息，等於投資人息利雙收。接著11月3號最新公告的第二次配息資訊，每股配發0.334元，以收盤價14.84推算，等於年化配息率約9%。

至於，市面上的五檔台股ETF，看似雷同，但稀飯指出，細看成分股還是有些差異。他認為，像是00981A、00982A比較會去追強勢股、趨勢題材股，而主動野村臺灣優選（00980A）、主動野村台灣50 （00985A）就是走相對穩健路線，聚焦在權值股，可以看成進化版的0050，最後，主動安聯台灣高息（00984A）是目前唯一有高息概念的標的。

台股主動式ETF一覽表（資料來源：投信官網、鏡週刊製表。）

點名00982A符合個人投資屬性

「我相對偏好00982A，選股邏輯符合自己屬性，且配息不錯，CP值很高。」稀飯分析說，00982A持股主要是大型趨勢股+中小型黑馬股，持股較為全面，他自己在買股票時，也喜歡挖掘潛力族群。

例如，他認為全球資料中心正全面邁向液冷時代，看好散熱大廠、千金股奇鋐，但因為股價太貴難以下手，但這檔股票正好是00982A的第二大持股，僅次於台積電，等於他只要花1萬多元就能將自己喜歡的股票納入存股池，另外，他喜歡的伺服器水冷零件大廠富世達、測試設備大廠致茂，也都在00982A的成分股中。

股市高檔震盪更見靈活投資實力

至於，現在台股頻創新高，震盪加劇，還能繼續進場買主動式ETF嗎？稀飯笑說，他倒是沒有擔心過這件事，因為主動式ETF持股可以靈活調整，在股市高檔震盪下，反而更能主動汰弱留強，他舉例，自己8月時開始買00982A，當時市場還在震盪，覺得買在12元有點太貴了，但現在回頭看已經站穩14元，且ETF淨值仍在不斷創高，因此他認為在股市處在多頭格局下，隨時都是買點，若是擔心價格波動的投資人，可以用定期定額策略來分散投資成本。

