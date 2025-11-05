台股主動ETF再添生力軍 00991A 12/3開募

【記者柯安聰台北報導】台股主動ETF再添生力軍！復華投信表示，復華台灣未來50主動式ETF基金（主動復華未來50，00991A），日前已獲准募集，預計12月3日起開募。



復華投信表示，AI時代開啟台股新一波多頭，為了提供台股投資人掌握台灣未來主要的經濟成長動力與大盤趨勢，同時兼顧可能晉升市值前50大明日之星投資機會，隆重推出主動復華未來50（00991A），以主動研究方式，從市值前150大的台灣上市、上櫃公司中汰弱留強，並挑出未來可能成為市值前50大個股，追求長期打敗台灣加權指數。



復華投信指出，00991A每單位發行價格為新臺幣10元，即每張最低只要新臺幣1萬元，收益分配採半年配(每年6月底、12月底進行評價)，預計於12月3日至5日進行繳款募集，投資人可透過復華投信或富邦證、永豐金證、凱基證、群益證、元大證、統一證、元富證、兆豐證、華南永昌證等9家券商通路申購，卡位未來50的投資潛力。



台股第4季以來持續震盪走高，展望後市，復華投信國內股票部主管呂宏宇表示，台股持續受惠AI蓬勃發展，中長期多頭格局可期，建議可透過主動操作的台股ETF靈活布局，掌握新高行情下的亮點產業投資報酬機會。（自立電子報2025/11/5）