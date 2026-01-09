台股主動ETF漲勢暫歇 半導體被動ETF搶風頭

【記者柯安聰台北報導】根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前3名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。



法人表示，2026年開市迄今，台股半導體被動ETF績效搶眼，表現大出風頭；主要著眼於今年AI不僅沒有泡沫化疑慮，同時，包括輝達執行長黃仁動等科技巨頭們，宣布實體AI時代到來，加上下周台積電法說即將登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，激勵近期半導體股價及半導體ETF表現搶眼。









新光臺灣半導體30(00904) ETF經理人詹佳峯表示，當全球進入實體AI階段，背後仍極需強大的台灣半導體供應鏈支撐相關基礎設施，所帶來的半導體產業結構性轉變極大，包括晶圓代工方面，先進製程、先進封裝技術將全面放量生產、成熟製程景氣回升重返成長軌道、矽晶圓、記憶體等超級周期啟動、及未來邊緣AI裝置成長驅動下，各企業ASIC自研晶片商機將更加百花齊放，一連串半導體產業成長前景，將是推動台灣半導體鏈進入未來黃金10年的成長引擎，建議投資人在年初之際，可以持續鎖定半導體ETF進行中長期配置，更有效率參與實體AI結構性成長潛力，鎖住台灣電子產業未來黃金10年的新商機、新機會。（自立電子報2026/1/9）