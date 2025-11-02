台股主升段還能延續？杜金龍揭「2波高點」時間表：台積電可達2000元以上

在美中談判以及AI熱潮、降息循環下，投資人關心美股與台股的主升段是否還能延續，資深證券分析師杜金龍對此在節目《台灣大時代》表示，台積電目前占總市值4成且獲利最好，外資目標價從1710元調高至2100元，只要利多還在，整個盤勢還會繼續創新高，他認為明年4月為一波高點、2027年5月為另一高點。​

杜金龍表示，台積電第三季法說會後EPS調升5元，因此今年大概為64元、明年76元，研究員更預估2027年EPS高達95元。台積電32年來本益比為20倍，若ESP100元，股價將可上看2500元，以比較樂觀的預測來看，2027年5月份台積電應可達2000元以上。

廣告 廣告

杜金龍指出，前一波初升段從12629點漲至24416點，共耗時21個月、漲幅91%，隨後回了8個月多、60%左右。因為初升段耗時過長，預估這波主升段達13個月，年底高點預計達3萬點，明年4月則達到32000點。他提醒投資人盡量不要賣股做當沖，若大盤跌500點到900點就可以進場。

杜金龍說道，去年美國總統川普當選至今，利空持續影響台股及全球股票市場，至明年4月，利空將真正引爆。雖然台美關稅尚未議定，政府目前預測為20%以下，且兩周前美國對中國課徵100%關稅「可能是最後一擊」，台股當時也跌1000點左右。

杜金龍提到，台股今年上市公司獲利成長13%、明年預估成長21%，成長最多為半導體產業，電子股也成長約20%左右，因此台美關稅已納入估算EPS研究。而關稅對全球股市影響已經淡化，近期美方公布新關稅政策時，股市卻常走向歷史新高。

更多風傳媒報導

