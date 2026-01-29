台股交易時間延長？金管會：持開放態度請交易所審視

（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北29日電）台股市值不斷壯大，市場關注是否有機會延長集中市場交易時間。金管會主委彭金隆今天表示，金管會持開放態度，已請交易所重新審視，會再來研議。

金管會今天舉行年度新春記者會，媒體會中關注延長台股交易時間的可能性，金管會證期局局長高晶萍表示，台股的交易時間確實比主要亞洲國家短，但得考量延長股市交易時間涉及重大制度改變，牽涉很多利益關係人，包括投資人、散戶、外資、券商、中介機構、銀行端等。

廣告 廣告

高晶萍說明，近期主要先進國家提出研議延長股市時間，如美國那斯達克擬延長交易時間至23個小時、倫敦交易所考慮推動24小時交易制度、韓國交易所則擬延長交易時間至12小時，金管會則請交易所蒐集相關執行狀況，也許有台灣可借鏡之處。

高晶萍表示，同時也要考量台灣國情，以及是否有相關配套措施，金管會抱持開放、審慎態度評估每個交易制度的採用，若有比較明確的進展，會適時外對說明。

彭金隆說明，資本市場有許多與國際相關的制度結構，例如交割週期從「T+2」減為「T+1」，以及延長交易時間等，其實過去上市上櫃2個交易所一直在研議，近期因國際情況有所改變，金管會持開放態度，已請交易所重新審視，會再來研議。

媒體追問，券商普遍可接受交割週期減為「T+1」，但對延長交易時間持「全面反對」態度，前者是否會比後者更早施行。高晶萍表示，美國及印度已實施「T+1」，英國、瑞士、澳洲、智利等12國也宣布將於115年至119年陸續實施，亞洲國家方面，目前多成立小組密切研議，但尚未有具體實施時程。

高晶萍強調，國際在進展的時候，台灣不落後也不躁進，這部分會持續請交易所蒐集相關資料，因為制度推動除了影響投資人，也會影響外資資金匯入的時間，涉及利益關係人非常多，會請交易所成立專案小組積極研議，找出最適方案，同時搭配相關配套措施。（編輯：潘羿菁）1150129