台股交易量能再衝高 券商市占版圖重排列

台股延續多頭走勢，價量齊揚帶動市場交易熱度，券商經紀業務也迎來難得的豐收年。隨著指數與成交量同步放大，今(2025)年1~11月券商經紀市占率排名出現明顯變化，不僅本土大型券商穩固領先地位，外資券商之間的競逐也日趨激烈，前10名名單因此出現洗牌局面。

根據證交所最新統計，今年前11月上市市場的券商經紀業務市占率前10名，依序為元大、凱基、富邦證券、瑞銀、高盛亞洲、永豐金證券、摩根大通、國泰、台灣摩根士丹利及群益金鼎。其中，元大與凱基穩居前2名，且市占率皆較去(2024)年底進一步擴大。

證交所表示，11月初台股先後改寫收盤與盤中歷史新高，市場量能維持高檔，經紀、自營與承銷3大業務動能齊發，成為券商今年獲利的重要支撐。在量能放大的環境下，經紀市占率的消長更顯關鍵，也反映各家券商在客源經營、交易策略與產品布局上的差異。

觀察前10名榜單變化，外資券商成為今年市占率洗牌的最大看點。高盛亞洲今年前11月衝上近5%，一舉躍升至第5名，成為前10名中的最大黑馬；相較之下，去年位居第7名的美林占比明顯下滑，退居第11名，未能續留前10大。

本土券商方面，元大證券前11月市場占有率突破13%，較去年底再攀新高，坐穩市場龍頭；凱基證券市占率亦站穩10%之上，持續鞏固第2名位置。至於第3名的富邦、第4名的瑞銀均較去年底略有回落，名次雖未動搖，但與前段班差距拉大。

值得注意的是，排名小幅變動的永豐金證券，今年雖被高盛亞洲超越，位居第6名，但市占率仍呈現成長，顯示合併外資券商台灣匯立證券後，業務整合已逐步發揮綜效，整體成交動能並未因名次倒退而減弱。

市場人士解讀，龍頭券商市占率不斷拉升，與近年積極推動數位化策略密切相關。以元大證券為例，透過定期定額投資、數位開戶流程整合，將證券、海外股票、財富管理及台外幣數位帳戶一次串接，成功吸引更多投資人進場，帶動交易量穩定提升。

