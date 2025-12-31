台股亮眼封關 創歷史新高

2025年台股亮眼封關！加權指數在護盤資金挹注下，一度漲逾300點、衝上29,009.81點，再創歷史新高，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，台股總市值攀升至94.36兆元。若以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元，若扣除台積電，平均股民實際獲利約59.49萬元。

根據臺灣證券交易所統計，去年底(2025年12月31日)集中交易市場發行量加權股價指數收盤為28,963.60點，與前年底的23,035.10點上漲5,928.50點，漲幅約為25.74%。全年最高收盤指數為12月31日的28,963.60點，最低收盤指數為4月9日的17,391.76點。另去年全年集中市場累計總成交金額為101兆796.32億元，較前年全年的99兆8,117.70億元，增加1兆2,678.62億元。年底的上市股票總市值為94兆3,589.26億元，較前年底的73兆8,986.67億元，增加20兆4,602.59億元。

廣告 廣告

今年全年外資及陸資總買入金額為35兆4,070.21億元，總賣出金額為36兆65.30億元，累計賣超為5,995.09億元。

而今年漲幅前20大上市股有超過8成屬於電子產業，居冠的南亞科，股價自去年底的29.25元一路飆升至193元，全年漲幅高達559.83%，主要受惠記憶體供給吃緊、價格強勢反彈，第四季股價明顯加速上攻。排名第二的尖點（8021），在PCB製程與設備工程題材發酵下，股價由32.59元大漲至190元，漲幅達483%，成為PCB族群中最具代表性的強勢股。第三名則是華邦電（2344），全年漲幅達458.11%，雖然第四季漲勢相對記憶體同業略為落後，但隨著高階記憶體與AI相關應用題材浮現，近期股價也開始補漲，並與力積電（6770）形成題材連動。

展望2026年，分析師認為，市場焦點有機會從既有AI供應鏈，延伸至「能源與電力相關族群」。隨著AI資料中心用電需求暴增，電力與儲能已成為產業能否持續擴張的關鍵。政府近期推動「表後儲能」、鼓勵企業自建能源系統，搭配國產化政策，將使中大型權值股、電池芯、儲能與機電工程相關族群浮上檯面。許多老牌大型企業雖然過去股價表現相對平淡，但在能源、機電整合與大型工程輸出領域具備深厚實力，一旦政策與產業需求同步發酵，反而可能成為資金轉進的主要標的。