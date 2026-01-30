台股今下殺472點進逼十日線 外資提款512億元創本月最多

台股今（30）日反彈開高後進入震盪，盤中最低跌逾 530 點，終場收在 32,063.75 點，成交量 9,091.56 億元。三大法人合計賣超 636.84 億元。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台股近日頻創新高，但就在昨（29）日上攻 33,000 點近關情怯，今（30 日）早開高後進入震盪，盤中最低跌逾 530 點至 32,004 點，終場守住 32,000 關卡至 32,063.75 點，仍站在十日線之上，成交量 9,091.56 億元。三大法人合計賣超 636.84 億元。

統計元月累計上漲達 3,100.15 點，月線「連二紅」、周線「連六紅」，不過，光近兩個交易日就回檔 992 點，權值股今日幾乎全面走弱，「權王」台積電（2330）下跌 30 元或 1.6%、報 1,775 元；鴻海（2317）跌 1.5%、聯發科（2454）跌 1.1%，台達電（2308）跌近 3%，跌幅較重；日月光投控（3711）更逾 4%。

法人動作方面，外資（不含外資自營商）今提款 512.39 億元，登今年最多紀錄，不過拉長時間來看，這一周買超了 174.81 億元；反倒投信持續作空，今日再砍 30.52 億元，元月以來天天賣，迄今累計「連砍 26 刀」、共 1,362.73 億元；自營商則賣超 93.93 億元，連三個交易日賣超。

