台股今僅增1檔「抓去關」 加重處置20分鐘撮合

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財經中心／林浩博報導









台股今（9）日僅新增1檔處置股，並無上櫃個股入列。根證交所公告，富邦媒（8454）因最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.63%，且兩個營業日收盤價價差達161元，而自明（10）日起至6月24日受到加重處置，撮合頻率由原先5分鐘一次延長為20分鐘一次。





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