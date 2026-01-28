台股今再創高32803點作收 台積電站上1820元新天價

自從元月開盤以來，台股不斷走高，28日台股開在3萬2381點，終場又創新高，收在3萬2803點、大漲485點，漲幅1.5%。根據統計，台股從元月以來，累計漲點超過3100點，不到一個月的時間大漲一成，可望創下最狂元月高點。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，「這一波的創高，完全就是由半導體類股在帶頭衝，反映在台股跟韓股上也是如此，記憶體的報價持續上漲的一個趨勢，目前來看的話，這種短缺的現象，應該到今年甚至明年，都不會有太明顯的改變，在此之下的話，市場就會去定價，它未來的一個獲利空間還是相當正向，進而支撐股價，維持在相對強勢的一個階段。」

廣告 廣告

觀察權值股台積電，28日以1790元開出，盤勢一路走高，最後收在1820元、漲40元，改寫新高價。而綜觀亞洲股市，南韓、日經以及香港恆生指數也是走勢強勁，其中，以南韓今年漲幅最大，而台股漲幅則位居亞洲第二，只是持續創高走勢，有專家分析，電子業基本面表現強勁，以及台美關稅15%不疊加定案後，傳產有觸底復甦的可能性增高，預期近期台股，最多可能出現高檔震盪，大幅回檔的機率較低，除了股市表現亮眼，新台幣兌美元匯率走勢也很強勁，收在31.32元，強升1.5角。

外匯專家李其展指出，「股市表現，加上外資應該覺得可能要，例如說布局紅包行情，或者是有一些準備要進來熱錢回流的影響，所以帶動了台幣表現特別強勢。」

外匯專家表示，除非美國聯準會，在這次的決策會議宣布升息，又或是美國一些公司，發布的財報不理想，新台幣匯率才有可能出現變化，否則隨著股市風險低，台幣走強機會仍高。