台股今反彈 專家點名接下來這2族群有戲

▲台股今（6）日尾盤遭賣單下壓收在全日最低點，終場指數上漲182.39點，以27899.45點作收，28000點得而復失。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今（6）日尾盤遭賣單下壓收在全日最低點，終場指數上漲182.39點，以27899.45點作收，28000點得而復失。專家表示，今日大盤反彈是代表跌深的反彈，預估明日台股盤面上仍是「個股輪動表現」，而被動元件、重電股因「還沒有漲太多」，將是接下來有望上攻的族群。

啟發投顧分析師郭憲政今日表示，昨天台股急殺，造成昨日大盤大跌700多點，今日則跳空上開留下一條上引線，一根「墓碑黑K」，因此，今天的反彈只能視為是跌深的反彈，顯示彈升是主力作手在出脫。

而觀察今日台積電最後一盤呈空方量，最後一盤跳空下收6900張，代表最後一盤外資賣超；鴻海最後一盤也呈空方量5100張，顯示明日台股可能表現不會太好，至於近期熱門焦點記憶體，南亞科也呈空方量6957張，不過，華邦電則是多方量收勢，因此，郭憲政預期，明日台股大盤可能比較差，整體盤面上仍是「個股表現」。

不過，他提到，今日盤面出現一個火種「被動元件」，國巨今日收在相對高點，最後一盤多方量1700多張，「跳空上收」。

郭憲政分析，接下來台股盤面上被動元件「還沒有漲很多」，仍是焦點類股，投資人可留意。

另一族群則是重電股，例如，華城、士電、中興電、亞力等，郭憲政說，因AI用電量大，當然對重電股是一個利多，華城近期也開始蠢蠢欲動，這也是投資人未來可注意的部分。

郭憲政還提到，近期高價IC設計股似乎也有開漲的意味，比如世芯-KY今日就漲停板、創意今日大漲逾8%，盤中甚至一度亮燈漲停，也必須留意。

