台股今天又破月線！ 主動式ETF月績效比一比00981A又贏了

台股近期搭雲霄飛車，上周才創新高，今天就再度摜破月線，盤中下挫至27400點左右。大盤震盪加劇之際，就是檢驗主動式ETF績效表現的好時機，回顧近一個月來只有7檔主動式ETF績效跑贏大盤，漲幅最亮眼的還是常勝軍統一00981A，月漲幅超過4%，勝過大盤的1.7%，也有6檔主動式ETF績效遜於大盤，成為這波上沖下洗過程中的落後者。

回顧近一個月來台股大盤的表現， 根據CMoney統計(11/14-12/15)數據顯示，加權指數漲幅約1.7%；而市面上13檔不分國內外的主動式ETF中，竟只有7檔漲幅能夠贏過台股大盤，更加突顯了主動式操作的績效差異。

這7檔中，績效冠軍寶座仍由主動統一台股增長(00981A)拿下，統一00981A近一個月漲幅逼近4.7%，不僅遠優於大盤的1.7%，也大幅領先其他同類型主動式ETF。其餘6檔則分別為主動野村台灣50(00985A)、主動台新龍頭成長(00986A)、主動中信ARK創新(00983A)、主動野村臺灣優選(00980A) 、主動安聯台灣高息(00984A)，和主動中信非投等債(00981D)。

對於近期美國科技股出現較大修正，統一投信指出，主因是市場正對這類企業財報進行更高規格的檢視。但AI長線向上趨勢未變，企業營收表現可期，且明年Fed仍有望續行降息，兩大利多將對股市走勢帶來支撐效果。不過，近來類股輪動加速，更加考驗選股的精準度，以及買賣進出節奏。統一投信建議，投資大眾宜不妨優先挑選長線績優的主動式ETF或基金，以定期定額的方式長線參與市場，或將會是更理想的投資解方。

