台股今封關 台積電衝1900元之上 大盤站穩33000點

台北股市今天(11日)農曆蛇年封關，全球晶圓代工龍頭台積電再度展現功力，股價在開盤後不久就站上新台幣1,900元的歷史天價，大盤指數迅速拉升，在封關日站穩33,000點大關，且突破33,500點，已有挑戰34,000點的氣勢。

台積電公布最新營收，今年1月創下新台幣4,012.55億元歷史新高，平均每天入帳130億，整體營收較前一個月增加近2成、較去年同期增加36.8%，創下單月歷史新高，也超乎法人預期的3,900億。法人分析，在AI高效能運算(HPC)與先進封裝需求驅動下，台積電產業地位穩如泰山，市場占有率在2025年第三季已逾7成，領先競爭對手三星與Intel，具備不可替代的市場優勢。

廣告 廣告

台積電營收再報喜，推升股價在封關日的表現，開盤不久就站上1,900元的歷史天價，且最高來到1,925元，貢獻大盤指數近400點。

台積電再次展現「一個人的武林」，也拉升大盤指數近600點，加權指數站上33,661點的盤中新高，距離34,000點只剩不到340點。

華南投顧董事長呂仁傑分析，美股軟體類股走弱，主因是AI可以一手包辦多個軟體APP的功能，但台灣科技業主要提供硬體，不受美股軟體類股走弱影響，只要國際上沒有太大利空消息，台積電股價在春節長假後有機會攻上2,000元的關鍵價位。呂仁傑說：『(原音)包含從昨天到今天，(台積電)都是支撐整個大盤一個非常重要的因素。當然我們覺得如果在今天來看的話，它已經有站上1,900元，所以當然有可能短線我們覺得到2月，甚至說開紅盤回來，到2月底這邊來看，因為2月26號又有NVIDIA的財報，所以短期上面來看，台積電有這個比較強的表現，我覺得這個都在預期裡面。有可能2月底、3月初有機會來挑戰2,000元的關鍵價位。』

根據投信業者統計，回顧過去10年，農曆春節長假結束開市後，台股5個交易日上漲機率高達80%，平均漲幅約2%，預期在AI題材持續發酵、法人資金回補力道轉強下，年後行情仍值得期待。

不過，呂仁傑也提醒，台股站上33,000點之後，正乖離非常高，而預期本週台、美也將簽署對等貿易協定(ART)，接下來若能在國會通過，不僅電子股，傳統產業工具機、機械業以及紡織業等也都將受惠，有機會帶領台股另一番表現。