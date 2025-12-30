台股今封關 專家估2026迎5利多

台股日前剛改寫歷史新高，30日隨即震盪整理，終場收在28707.13點，下跌103.76點、跌幅0.36％。圖為證交所正在籌備封關事宜。（鄧博仁攝）

中共軍演30日進入實彈演習，台股盤中挫逾200點、最低跌至2萬8553點，不過尾盤跌勢收斂，終場下跌103點、收在2萬8707點，護國神山台積電也跌10元，來到1520元；但股王信驊卻無畏軍演，即使大盤拉回，盤中仍大漲8.6％，飆上7715元新天價，刷新台股單一個股的新紀錄。

今為台股2025年封關日，投資人最關心2026年台股是否延續這波多頭行情，統一投顧董事長黎方國表示，新年開春台股將迎來五大利多，投資人在2月中農曆年前仍可「偏多」操作，掌握新年開春的「紅包行情」。

廣告 廣告

黎方國指出，開春萬眾矚目的是元月6日登場的美國消費電子展（CES），屆時自動駕駛、智慧眼鏡等AI運用百花齊放，輝達創辦人黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰等大咖將會齊聚一堂，為2026年開春揭開序幕。

第二是元月15日台積電法說會，預期今年第4季獲利再創歷史新高，加上2026年的展望佳，黎方國認為，護國神山的正面訊息，將為股市投資信心再添柴火。

值得注意的是，台積電官網近期更新訊息，確認2奈米先進製程已如期量產，為首代採用從FinFET（鰭式場效應電晶體）轉向NanoSheet GAA（全環繞閘極電晶體）的架構，相比3奈米製程，同功耗下提升10至15％速度，同速度下則降低25至30％功耗，電晶體密度提升1.15倍；台積電強調，將持續強化先端技術，以維持領先優勢。

台積電法說會後，美國將進入財報周，黎方國認為，台積電的獲利，就是美國輝達、蘋果、Google等科技巨頭貢獻，台美科技業發展趨勢一致，是台股第三利多。

根據15年來統計，外資元月歸隊，加上農曆年節的紅包行情，台股1、2月漲多跌少，黎方國認為，美國聯準會1月降息機率低，但經濟數據仍樂觀，這五大因素支撐，台股呈偏多格局。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯引用外資報告指出，台積電明年資本支出可望達480至500億美元，高於今年，7至8成投入先進製程產能擴充、2到3成維持在CoWoS技術升級與全球建廠，整體展望偏向正面；台股盤面資金仍持續擁抱AI、半導體利基族群，新的一年仍延續AI半導體投資熱潮。