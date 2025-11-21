台股今年僅漲14.76％ 亞洲墊底僅排第七名

台股今年僅漲14.76%，在亞洲僅排第七名，只能排在「後段班」 (記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕空頭大軍來襲，台股表現失色！根據投顧機構統計，今年以來截至11月21日為止，台股僅上漲14.76%，表現差強人意，輸給韓國、越南、香港、日本、印尼及新加坡等6大亞洲市場。

本周(11/17-11/21)外資卯起來大砍台股，短短單周就狂賣台股1453.21億元。

投顧表示，台股空頭掌控，11/18空方出擊，拉開與月線距離，多頭信心盡失；短期間籌碼浮動，尚有待沉澱，因此，建議等待較低價位進場承接。

根據統計，今年以來截至11月21日為止，亞洲股市上漲最多是「韓國」，漲幅達60.59%，傲視亞洲各國；排名第二是「越南」，漲幅為30.64%；漲幅第三名是「香港」、上漲25.72%；漲幅居第四是「日本」的21.89%；漲幅排名第五是「印尼」的18.85%；「新加坡」上漲17.99%，亞洲排名第六。

至於台股，今年以來漲幅只有14.76%，漲幅在亞洲主要國家、只能排到第七名，也就是「後段班」，相對失色。

此外，就資金面來看，本周外資賣超1453.21億元，投信賣超107.31億元，含避險賣超516.57億元，三大法人合計賣超2,077.09億元。

永豐投顧表示，輝達財報雖然不錯，但是市場關心的是AI投資收益與風險，因此，輝達財報後反彈失敗，美股再重跌，導致台股週五股市總崩潰，終場加權指數一週下挫962.56點，跌幅3.51%，收在26434.94點。

不過，法人表示，由於近日美股科技股重跌，特別是輝達財報也無法救援，沉重打擊短線投資人信心，雖然造成股價大幅回檔，但能清理短線浮額與股價泡沫，因此，有利長線發展。

