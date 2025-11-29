台股今年最後一個月 「亞股四大天王」領漲 台股暫居第六

亞股四大天王領漲，至於台股今年漲幅暫居第六。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕即將進入12月，也是台股今年最後一個月。展望後市，投顧法人直言，AI產業的長期趨勢仍然明確，全球主要經濟體持續加碼人工智能與高端製造業；其中，今年前11月台股累計漲幅為19.9%，表現雖然不若往年，尚有待急起直追，但整體來說，台股基本面仍佳，仍看好AI長線布局。

首先，檢視亞洲股市表現，根據投顧機構統計，今年前11月，韓國狂漲63.64%，累計漲幅是全亞洲第1、更是全球第4；其次，今年亞股漲幅第2名是越南的33.49%；至於第3名是香港上漲28.91%；漲幅第4名是日本股市、漲幅為25.97%。上述前四名市場，被投資機構封為「亞股四大天王」，今年表現最為出色。

廣告 廣告

至於緊接「亞股四大天王」之後，依序是今年已經漲20.18%的印尼、排名亞股第5名；台股是今年漲幅19.93%，目前暫居亞股第6名;而新加坡是以漲幅19.44%居第7名；至於中國上海16.02%、排名亞洲第8名；印度漲幅較少，今年僅9.58%。

其次，回顧11月台股經歷劇烈震盪，加權指數一度衝上28,554點的歷史新高，但因國際利空消息及獲利了結壓力，使得台股指數急挫至26,580點，單月高低差近1,974點，顯示市場情緒轉趨謹慎。

尤其，11月22日單日暴跌991點，外資大舉提款，市場信心短線受挫。

儘管股市震盪，台股基本面仍佳。永豐投顧指出，2025年十月上市櫃公司合併營收達4.64兆元，年增11%，創歷年十月最佳表現，前十月累計營收突破41.09兆元，年增12.1%，全年挑戰50兆元。

AI產業鏈是營收成長的關鍵推手，記憶體、半導體製造、伺服器代工等環節接力發力，超過70家公司創單月歷史新高，台積電、鴻海等龍頭企業表現亮眼，顯示AI已成為實質帶動產業成長的核心動能。

永豐投顧表示，11月股市風向變化，國際股市帶動台股出現回檔，主要原因是市場檢討AI的投資效率，對於AI熱烈的資本支出提出質疑，而AI投資的回收時間，也是市場關心的焦點。總而言之，在AI一路迅猛的發展過程中，11月出現暫停、檢討的情境。

細究造成股市波動的短期原因，還有FED 12月降息預期反覆，以及供應鏈雜音，例如記憶體供應緊張。AI產業的長期趨勢仍然明確，全球主要經濟體持續加碼人工智能與高端製造業，中國、歐洲、日本均推出相關政策，顯示AI仍是未來十年的核心成長引擎。

投顧法人認為，對台灣而言，AI巨頭之間的競爭並不會削弱對台灣供應鏈的需求，反而因硬體算力需求持續擴張，晶片、伺服器、散熱、PCB等環節將長期受益。整體來看，美國AI大廠間的競爭或有輸贏，但是台灣承接訂單，只要趨勢向上，台灣就仍能得利。

「如果AI的趨勢只是休息，指數區間就不會大」，投顧機構強調，以台積電為例，11月曾被外資大量倒貨，1400元短暫跌破又迅速收復，由小看大，可以估計大盤的區間也在整數關卡之內，反映短線心理面衝擊的影響，因此，估計12月區間在26000點至28000點，基本上，27000點下可以逐步買進，布局長線。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣經濟逆風暴衝全球！GDP成長率有望贏中國 CNN點名罕見但有話要說

驚動美方？檢調搜索羅唯仁住處扣押不動產 美國務院回應了

台積電工程師年薪500萬！美國人驚喊太低 網點出差異

台積電小心！傳英特爾將獲得蘋果訂單 郭明錤這麼說

