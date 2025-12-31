台股今年漲5928點創最大漲點紀錄 市值突破百兆

（中央社記者張建中台北31日電）台股今天封關，加權指數收在28963.6點，全年上漲5928.5點，創下歷年最大漲點紀錄，不僅是史上最高封關指數，並將上市櫃總市值推升至突破新台幣100兆元大關的里程碑；台股今年漲幅達25.73%，為連續3年漲幅超過2成。

台股今年走勢先蹲後跳，在美國對等關稅利空衝擊下，4月7日加權指數慘跌2065.87點，創下台股史上單日最大收盤跌點，市場恐慌氣氛高漲。

國安基金緊急於4月8日召開委員會，拍板授權執行市場安定任務，啟用可運用資金5000億元，為國安基金設置以來第9度護盤；但台股4月9日依然未見止跌，盤中下殺至17306.97點，為今年的最低點，3個交易日累計大跌近4000點。

廣告 廣告

隨著美國對等關稅政策急踩煞車，暫時調降各國對等關稅稅率至10%，為期90天，台股於4月10日展開報復性反彈，台積電、鴻海和聯發科三大權值股罕見同步攻上漲停，指數單日大漲1608.27點，創下史上最大收盤漲點，台股於一週內創下單日最大跌點與單日最大漲點的紀錄。

美國關稅政策隨後不斷修正調整，市場對於關稅利空鈍化，加上美國聯邦準備理事會（Fed）接連降息，尤其人工智慧（AI）需求超乎預期強勁，台積電等相關企業營運繳出亮麗成績單，台股不僅彈升至美國對等關稅宣布前的水準，並屢創新高。

台股今天盤中突破29000點關卡，攀高至29009.81點，創下歷史新高，與今年4月最低點17306.97點，全年振幅為50.8%；台股今天終場收在28963.6點，創下史上最高封關指數的紀錄；全年上漲5928.5點，則創下歷年台股最大漲點紀錄。

此外，台股在2023年及2024年漲幅分別為26.83%及28.47%，今年漲幅達25.73%，連續3年漲幅逾2成。

台積電受惠AI強勁需求，今年兩度調高全年營運展望，預估美元營收可望成長近35%，市場並預期，台積電明年在AI需求依然熱絡下，營運將延續成長趨勢，再創歷史新高。

台積電股價今年也不斷創新天價，成為推升台股走高的推進器。台積電今天封關收在1550元，再創新天價，今年累計上漲475元，漲幅達44.18%；台積電市值今年增加12.31兆元，攀升至40.19兆元，貢獻大盤達3813點。

權值股鴻海、台達電及高價股信驊、緯穎和川湖等也都受惠AI強勁需求，營運繳出亮麗成績單，股價隨著水漲船高。其中，台股股王信驊不僅打破大立光於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄，並將紀錄向上推升至7715元新高點；而今年千元以上的高價「千金股」，也達到27檔新高紀錄。

在台積電及權值股同步走高下，2025年底台股集中市場上市公司市值達94兆3589億元，較2024年底73.90兆元增加20.45兆元；若加計上櫃公司今年底市值7兆4051億元，台股今年上市櫃總市值達到101.76兆元歷史新高規模。

除AI晶片代工、AI伺服器代工、電源供應器、散熱和伺服器遠端管理晶片等族群，AI題材進一步擴散。在AI強勁需求驅動下，動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等記憶體市場出現結構性缺貨，產品價格高漲，並推升南亞科等記憶體族群股價倍數上漲。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，AI族群是今年台股的主流，在AI基礎建設需求依然強勁下，AI族群仍將是未來市場的主流。美國明年降息幅度可能牽動美股走向，將是市場關注重點。（編輯：張良知、楊蘭軒）1141231