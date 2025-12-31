台股今年漲5928點 「這族群」最兇
[NOWnews今日新聞] 今（31）日迎來台北股市封關日，2025年可以說是台股寫下不少新紀錄的一年，累計上漲5928點，年線連3紅，在台股創高的時候，到底誰是漲最多的？攤開表格來看，一片都是PCB、跟記憶體族群，至於去年引發的ETF之亂，到了今年還是投資人的心頭好嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理了2025年股市總整理。
從歐、美股市以及商品價格來看，可以發現大多都是走強的，美國總統川普今年上任，4月的時候祭出對等關稅重創全球股市，不過隨著關稅重新磋商，指數也接連創下新高，截至昨（30）日為止，費半指數上漲最多，上漲將近44%，那斯達克指數上漲逾21%，標普500指數上漲逾17%，道瓊指數上漲逾13%。
商品的部分，黃金漲勢也非常大，累計上漲65%，不過油價卻呈現走低，下跌19%，比特幣也略顯疲態，下跌5.3%，至於美國10年期公債殖利率也從4.57%、下降到4.13%。
亞洲股市今年也表現亮眼，去年唯一走弱的韓國股市今年成為黑馬，漲勢高達75%，成為亞股中最亮眼的市場，中國深証指數上漲29%，位居第二，日本股市上漲超過28%緊追在後，香港恒生指數上漲逾27%，台灣加權指數上漲逾25%，中國上証指數上漲18%。
台北股市今年累計上漲25%，漲點將近6000點，那麼今年表現最亮眼的個股是誰呢？從這個表可以看出來，PCB跟記憶體族群是今年資金簇擁的對象，第一名就是PCB概念股的德宏，累計上漲686%，第二名就是記憶體指標股南亞科，今年上漲559%，記憶體族群的尖點位居第三名，上漲483%，第四名為記憶體族群的華邦電，上漲458%，第五名為PCB族群的金居，上漲382%。
第六名為PCB族群的凱崴，上漲349%，第七名為封測族群的華東，上漲316%，第八名為化工族群的國精化，上漲312%，第九名為機殼族群的勤誠，上漲282%，第十名為設備族群的竹陞科，上漲280%。
至於誰跌幅最重呢？可以看到今年營建以及能源股成為資金提款對象，第一名就是綠河-KY下跌61%，第二名三圓下跌59%，第三名隆銘綠能下跌58.7%，第四名名軒下跌58.2%，第五名永崴投控下跌57%，第六名海悅下跌55.9%，第七名健椿下跌55.7%，第八名百德下跌55.5%，第九名先進光下跌55.3%，第十名力麗店下跌55.1%。
至於ETF的部分，今年也有亮眼，元大台灣50（0050）今年規模突破1兆元，成為台股市值第10名，此外今年也有不少主動式ETF掛牌，讓投資人有更多新選擇，那麼今年有哪些ETF是投資人最愛的呢？至於他們的表現是如何？
首先第一名就是剛剛提到的0050，受益人數突破203萬人，今年漲幅達到39.1%，是這十檔ETF中表現最亮眼的，第二名是國泰永續高股息，受益人數167萬人，今年卻下跌2.12%，第三名是元大高股息，受益人數153萬人，今年小漲0.14%，第四名是群益台灣精選高息，受益人數126萬人，今年下跌4.19%，第五名是富邦台50，受益人數66.9萬人，今年大漲31.5%。所以可以看出來，高股息ETF今年股價表現是相對疲弱的。
至於到底哪些ETF股價表現是比較亮眼的呢？第一名就是期元大S&P黃金正2受惠於金價飆漲，今年這檔ETF上漲133%，超過一倍，第二名是追蹤白銀的期元大道瓊白銀，同樣受惠於白銀價格走強，今年上漲129%，第三名是追蹤台韓科技股的國泰臺韓科技，受惠於韓股走高，它也跟著上漲63%。
至於今年三大法人進出方向，外資則是持續賣超台股，外資累計賣超5995億元，投信加碼1060億元，自營商買超637億元，合計三大法人今年賣超4298億元。
台積電收1550元新天價、台股終場上漲256點 2025年狂漲5928點
台股封關再寫驚奇！今年市值攀升至94.41兆元 股民平均賺149萬元
台積電盤中衝1550元新天價、市值突破40兆元關卡 今年狂增12兆元
