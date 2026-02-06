台股今年過熱恐崩盤？緯創董座林憲銘這麼看

▲緯創今日舉行尾牙，董事長林憲銘（右）談及緯創股價，強調就是把基本面做好。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台股在今年新的一年喜迎紅包行情，市場成交量十分火熱，截至目前已經超過6000億，加權指數也已正式突破32000點關卡，市場也擔心台股過熱是否會崩盤，緯創董事長林憲銘今（6）日直言，無法左右任何操控，但強調企業能做的，就是不斷把公司基本面做得更好。

緯創今日舉行尾牙，林憲銘在活動前接受媒體聯訪時，談到股市議題，他指出，大盤包括台積電，以及自家緯穎，甚至廣達、鴻海，其實本益比都很低，「我們的PE（本益比）都很低」，所以基本面大家都打得很紮實，可是市場的反應並沒有跟上來。

他直言，公司當然也無法左右股價，台灣的ODM（原廠委託設計代工）現在已經佔全世界ODM的70%，且這幾年量體又變得更巨大，在這麼大的量體之下，緯創幾乎是佔據了主導位置，跟台積電一樣，市場給緯創的本益比這麼低，「不到20啊」，因此，他認為，市場面與公司實際面，似乎是分歧，呈現不同的走向，也有不同的解讀。

所以，林憲銘強調，緯創能做的就是把基本面做得更好，有底氣的時候，持續往前走，他說，緯創雖然在成長中需要更多資金，但也要照顧股東、照顧所有利害關係人，所以公司必須採取一個合理、良好的股利政策，讓股東覺得 comfortable（舒服、放心）。

同時，他說，也要有好的機制，不斷獲得新的資金來源，幫助公司做下一波的成長，「這個平衡我們一直都在努力去掌控，實際上我們其實就在這麼一個狀況裡。」

所以，林憲銘也信心喊話，不會考慮股市對公司的影響，而是應該要真正弟把事情做好，相信時間可以檢驗，大家都會看見，「體質好的到最後還是有它應有的價值。」

