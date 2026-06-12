台股今漲千點重返4萬4 日韓股市同步大漲

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受到美國總統川普表示，最快本週末將和伊朗簽訂和平協議，週四美股四大指數強彈，費半收盤狂漲7.91%。激勵週五亞股收紅，韓股漲4.63%，日股漲2.81%，台股同樣表現不俗，以44169點作收、大漲1019點。本週發行量加權股價指數跌幅約2%，上市股票總市值達144.11兆元。

統一投顧資深分析師陳立委分析，「後續來講的話可能還是會震盪，因為聯準會的利率政策是在下週四。那下週在這個之前不管是升息還是降息，市場都有人猜測，所以在兩極化的一個預測中，可能就會還是有一些震盪。」

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本週加權指數宛如上沖下洗的失速列車，8日因費半指數跌超過10%，加上台指期單日跌超過3000點、收盤重挫1568點；週二則走跌深反彈、收盤大漲1201點；週三又因美伊戰事升溫，狂瀉1478點；週四在台積電收平盤，以及外資賣超金額縮小，小跌76點；週五因美伊戰事可望簽訂和平協議，再漲1019點。儘管近期股市震盪幅度達千點，但成交量卻沒因此萎縮。

富邦金董事長蔡明興指出，「證券現在因為成交量大，每個月經常性的獲利超過20億，以前也不會想像說證券商1個月可以賺20億以上。」

針對今年1到5月的加權股價，證交所董事長林修銘表示，1到5月日均成交值達到9459.12億元，整體市值更進一步躍升全球第5。而國內散戶在歷經近期股市上沖下洗後，卻展現宛如「第四法人」的散戶資金威力，大舉進場布局市值型ETF。從4月開始，陸續有證券公司傳出系統異常問題。

台新新光金總經理林維俊說明，「市場的量各方面都很熱絡，所以大家系統的壓力都很大。」

提醒投資人，如有操作槓桿，仍得管控資金水位，降低風險。







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