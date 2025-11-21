台股今狂殺近千點！賴清德：馬英九交棒蔡英文時僅8千點

受到美股4大指數全面下跌影響，台股今天（21日）下跌近千點。賴清德總統今天前往雲林西螺鎮朝興宮贈匾，他在致詞時提到，前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時台股指數僅8千點，而他上任後，積極推動經濟發展，今年股市最高來到2萬8千多點，且國民平均所得贏過韓國、日本。

賴清德21日到西螺鎮朝興宮揭匾並致詞。（報系資料照）

賴清德表示，經濟是最要緊的，民以食為天，「顧佛祖也要先顧肚子」，不管是蔡英文還是他，都極力推動經濟發展，用客觀數字來講，馬英九前總統執政那8年，台商大量西進，跟大陸簽訂ECFA，大陸觀光客來台灣，但每年經濟成長只有2.8%而已，馬總統說他任內股市要到2萬點，但他交給蔡總統的時候只有8千點。

廣告 廣告

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德指出，蔡英文執政時期，每一年經濟成長率有3.2%，交棒給他時，股市是2萬3千多點。他上任後，去年第四季經濟成長率4.84%，今年第一季5.48%，第二季8%，第三季7.6%，台灣的總體經濟一直在進步，這代表台灣產業的實力。台股指數最高到2萬8千多點，現在回到2萬7千多點，國際社會都看好台灣，國民平均所得贏過日本、韓國，預計2030年能達到4萬美金，但他相信，只要再努力一點，明年就能超過。賴清德強調，現在是台灣25年來就業成績最好的時刻。

賴清德。（圖／中天新聞）

最後，賴清德也說，「不同黨沒關係，同國最要緊」，大家團結一起打拼，面對外來威脅，把台灣顧好。

延伸閱讀

大撒幣！日宣布20兆振興經濟方案 發買米券、18歲以下給4千

陸客赴日急凍…池袋街頭「空無一人」？台旅遊達人揭真相

賴清德吃壽司挺日本！謝龍介笑了：是要誰「輸死」