台股今重挫439點 國際黃金與白銀同暴跌

國際貴金屬出現價格波動，週一下午馬上有顧客前往店內，一口氣就購入20個金豆，希望逢低買入，因為黃金繼上週五爆發10多年來最大崩跌後，週一繼續重挫。

台北市金銀珠寶商業公會副理事長石文信說：「買賣的人數相對的話，大概增加了2成是有的，近3日台幣一錢大概相差個2000多至3000元。」

觀察國際波動，業者也跟著更換牌照價，舉例一個5兩金條，2日買進價是一錢約1萬7450元，相較於1月29日一錢約2萬元，價格就足足差了12萬多。

而國際現貨黃金價格同樣波動大，就在29日一度觸及每盎司5500美元、歷史新高價格後，30日盤中暴跌12%、破4700美元，創下10多年來最大崩跌，一直到2月2日接續下殺、破4500美元。

台灣銀行貴金屬部經理楊天立分析，「10月份上漲到1月這樣的一個幅度，大概以目前來說，回檔50%甚至於到61.8%，應該都是一個合理的範圍，之後可能會花1、2個月的時間整理，那趨勢上應該還是會慢慢回到上升的趨勢。」

另外，白銀現貨價也在前一個週末跳水近12%後，2日再跌至70美元上下，累計跌幅已達40%。

專家則分析，市場「過熱情緒」，因為美國總統川普（Donald Trump）提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）出任下一任主席，貨幣政策可能改變，而出現短線整理。

第一金投顧董事長黃詣庭認為，「週五的話，就是市場藉由川普提名凱文華許當聯準會的下一任的主席這件事件，來去引爆賣壓。假設國際局勢進一步升溫的話，例如美國跟伊朗開始出現有軍事方面的實質衝突的話，那避險的需求還是會重新回到黃金。」

而台股2日也同樣陷入整理行情，大盤開低走低，盤中一度大跌704點，最低來到3萬1359點。

電子權值股台積電開低震盪領跌，盤中最低1745元，不過尾盤跌幅收斂，以1765元作收。另外，記憶體族群DRAM雙雄南亞科、華邦電，以及群聯、力積電通通打入跌停板。

至於新台幣兌美元收盤31.59元，重貶1.22角，股匯雙殺，外資連同上週五，兩個交易日賣超高達千億。