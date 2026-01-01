台股今開紅盤 衝3字頭不是夢

台股在去年封關最後一天，一度觸及29K，雖然美股封關日收黑，今日開盤恐有回檔壓力，不過各大投資名師普遍看好全年有衝「3字頭」實力。（本報資料照片）

揮別民國114年，股匯今開紅盤，台股在去年封關最後一天，一度觸及29K，雖然美股封關日收黑，今日開盤恐有回檔壓力，不過各大投資名師普遍看好全年有衝「3字頭」實力。匯市在封關日以幾乎平盤作收，不過市場預期隨聯準會將降息，新台幣有機會逐步走強。

台股去年頻寫新高，封關的12月31日盤中最高突破29000點，至29009點寫歷史新高，終場收在28963點、年漲5928點，上市櫃成交值129.4兆元、上市定期定額合計交易達2000億元、上市鉅額交易破1兆元、上市零股交易也飆高至2.1兆元，寫下五大驚奇。

展望新一年的台股行情，富邦投顧董事長陳奕光分析，今年將走出川普對等關稅和新台幣大幅升值的陰霾，加上AI強勁需求帶動電子股業績，預估上市櫃企業獲利將成長至5.30兆元，年增20.2％，電子、金融、傳產都有成長的空間，台股將朝偏多發展。

至於指數會上看何處？陳奕光認為要看台積電的表現，如果台積電能上漲到1850元，大盤可能上看32000點，若是AI疑慮解除，更可能挑戰34000點。第一金投顧董事長黃詣庭認為，元月國內外企業展開法說會，還有作夢行情，指數農曆年前就有機會衝上3萬點。

野村投信看好今年台股有三大驅動力，包括全球景氣回溫、政策寬鬆延續，以及AI資本支出擴張，將為電子與傳產供應鏈提供結構性成長機會，其中傳產在美國服飾產業經過2年半的疫後庫存去化，有望回補，利於台灣紡織廠、製鞋廠，金融業則受惠資金環境寬鬆。

匯市方面，國際美元去年在全球「去美元化」的壓力下，全年貶值超過9％，創8年來最差年度表現，其中包括市場預期聯準會將降息、美國與主要貨幣的利差縮小，及對美國財政赤字與政治不確定性的憂慮升溫，隨著新聯準會主席更偏鴿派，美元將續弱。

至於新台幣怎麼走？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，聯準會主導市場情緒，且若美國就業的向下風險略高於通膨的向上風險，支撐降息決策，美元自然走弱，意味台幣有轉升空間，但這要到第2季才會明朗，第1季仍在31至31.5元間，走升之路走走停停。