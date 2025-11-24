台股今開高震盪低空飛越季線 台積電紅翻黑反跌10元作收

【記者許麗珍／台北報導】台股今開高震盪，早盤雖大漲逾200點一口氣收復季線26470點季線關卡，但漲幅逐步縮小，終場僅上漲69.30點或0.26%，收在26,504.24點，勉強低空越過季線，成交金額7130.13億。權值股台積電今早盤雖一度上漲20元攻上1400元，但終場紅翻黑反跌10元收1375元。

台股21日重挫991.42點，創歷史第6大跌點，終場收26434.94點，失守27000點大關、跌破26470點季線關卡，外資賣超台股新台幣915.36億元，是史上第4大賣超規模。

美股震盪收漲，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）21日跌勢收斂終場小跌0.97%收178.88美元，台積電美國存託憑證（ADR）微跌0.88%收275.06美元。台指期夜盤上揚197點，法人表示，此有助台股初步止跌，但美國利率政策及人工智慧（AI）族群表現將持續牽動台股後市。

法人表示台股低檔出現反彈訊號，今天要持續留意AI族群、台積電等指標電子權值股動向，包括Google新一代AI模型Gemini 3市場後續反應等。

