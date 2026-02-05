台股休市倒數迎三大法人大逃殺！面板2指標被倒18萬張 低軌衛星「1檔」暴漲111%...遭變現16億

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

台股農曆年休市在即，加上美股科技股重挫拖累，台股今（5）日開低走低，終場重挫488.54點、跌幅1.51%，收在31,801.27點。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日合計賣超904.11億元。觀察賣超前十方面，面板大廠友達（2409）、群創（3481）在市況回溫帶動下，股價回神，再加上2家大廠觸及近期熱門的低軌衛星題材，其中友達獲經濟部支持，開發全球首款「輕薄可透光衛星天線」，群創則利用其面板級封裝（FOPLP）技術，成功開發出低軌衛星通訊關鍵零組件，再度推升其熱度。不過隨著台股休市在即，外資展開大動作，今日一舉將2檔近18萬張出貨套利，提款逾36.68億元。

廣告 廣告

台股農曆年休市在即，加上美股科技股重挫拖累，台股今（5）日開低走低，終場重挫488.54點、跌幅1.51%，收在31,801.27點。（示意圖／Unsplash）

除此之外，搭上低軌衛星熱度，今年來已經暴漲111.77%的PCB廠燿華（2367），也遭三大法人合計出貨2.7萬張，位居張數第四名，提款16億元。

據證交所資料顯示，今日三大法人賣超個股張數前十名依序為，第一名群創（3481）、賣超12萬4,461張；第二名友達（2409）、賣超5萬4,597張；第三名力積電（6770）、賣超4萬9,159張；第四名燿華（2367）、賣超2萬7,211張；第五名彩晶（6116）、賣超1萬5,272張。

接續，第六名南亞科（2408）、賣超1萬5,158張；第七名欣興（3037）、賣超1萬4,657張；第八名緯創（3231）、賣超1萬2,514張；第九名日月光投控（3711）、賣超1萬2,106張；第十名華通（2313）、賣超1萬1,761張。



◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

更多FTNN新聞網報導

Alphabet砸錢豪賭AI！資本支出倍增引擔憂 3台廠恐成最大贏家

低軌衛星大洗牌！啟碁跌停 華通、昇達科重挫...唯「2檔小將」綠光突圍衝漲停

電子股失血殺聲隆隆！外資瘋搶「1族群」6.1萬張自保 年前避險布局曝光

