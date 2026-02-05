台股休市倒數迎三大法人大逃殺！面板2指標被倒18萬張 低軌衛星「1檔」暴漲111%...遭變現16億
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
台股農曆年休市在即，加上美股科技股重挫拖累，台股今（5）日開低走低，終場重挫488.54點、跌幅1.51%，收在31,801.27點。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日合計賣超904.11億元。觀察賣超前十方面，面板大廠友達（2409）、群創（3481）在市況回溫帶動下，股價回神，再加上2家大廠觸及近期熱門的低軌衛星題材，其中友達獲經濟部支持，開發全球首款「輕薄可透光衛星天線」，群創則利用其面板級封裝（FOPLP）技術，成功開發出低軌衛星通訊關鍵零組件，再度推升其熱度。不過隨著台股休市在即，外資展開大動作，今日一舉將2檔近18萬張出貨套利，提款逾36.68億元。
除此之外，搭上低軌衛星熱度，今年來已經暴漲111.77%的PCB廠燿華（2367），也遭三大法人合計出貨2.7萬張，位居張數第四名，提款16億元。
據證交所資料顯示，今日三大法人賣超個股張數前十名依序為，第一名群創（3481）、賣超12萬4,461張；第二名友達（2409）、賣超5萬4,597張；第三名力積電（6770）、賣超4萬9,159張；第四名燿華（2367）、賣超2萬7,211張；第五名彩晶（6116）、賣超1萬5,272張。
接續，第六名南亞科（2408）、賣超1萬5,158張；第七名欣興（3037）、賣超1萬4,657張；第八名緯創（3231）、賣超1萬2,514張；第九名日月光投控（3711）、賣超1萬2,106張；第十名華通（2313）、賣超1萬1,761張。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
Alphabet砸錢豪賭AI！資本支出倍增引擔憂 3台廠恐成最大贏家
低軌衛星大洗牌！啟碁跌停 華通、昇達科重挫...唯「2檔小將」綠光突圍衝漲停
電子股失血殺聲隆隆！外資瘋搶「1族群」6.1萬張自保 年前避險布局曝光
低軌衛星大洗牌！啟碁跌停 華通、昇達科重挫...唯「2檔小將」綠光突圍衝漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受到美股科技大廠超微（AMD）崩逾17％，費半重挫4.36％，加上Alphabet最新資本支出再度引爆AI泡沫疑慮，台股今（5）日開低...
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
ＡＭＤ財報後大跌恐拖累台股？ 報告曝光
超微（AMD）第四季營收破百億美元，優於預期，然第一季財測保守，盤後股價重挫。毛利率含庫存回沖，引發AI晶片高毛利續航力疑慮。蘇姿丰強調AI長期成長，2026年為產品放量關鍵，資料中心業務表現亮眼。分析師認為，股價修正源於市場對AI預期過高，投資人對成長與獲利品質要求提高。
台股震盪引爆避險潮！存股族搶進「高息紅包股」 00878、00934、00961攻守策略全解析
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日遭遇亂流，在美股走弱及權值股王台積電（2330）領跌下，大盤盤中一度重挫逾510點，回測31800點支撐。隨著農曆...
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
面板兩樣情！群創漲停後拉回臉綠炸量50萬張 「這檔」連3漲破15%噴49.4萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股多數族群今（5）日陷入低迷氣氛，大盤因而同步下行，截至12點50分，加權指數暫報31915.15點，下跌374.66點或1.16%，成...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
去年EPS寫6.6元！「這鏡頭大廠」展望曝光 預期今年更優：數位相機動能強
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導光學鏡頭大廠亞光（3019）昨（4）日公布最新財報，其1月營收年月雙增，公司預期隨著今（2026）年數位相機持續高成長，今（2...
面板、記憶體大反攻！外資變臉...豪砸16.8億搶進「1指標廠」7.4萬張居冠 力積電、旺宏同入補貨名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美伊局勢緊張與超微（AMD）財測不如預期影響，台股今（4）日早盤一度翻黑大跌逾250點，盤中在低軌衛星、記憶體等族群的支...
被動元件熄火急墜！國巨、華新科領跌 蜜望實、鈞寶重挫...僅「3檔」艱守紅盤
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受到美股科技股重挫影響，台股今（5）日開低走低，終場大跌488.54點、跌幅1.51%，收在31,801.27點。觀察類股走勢，被動元件...
缺貨潮勢不可擋！「記憶體模組領導廠」1月營收暴衝史上最強 董座喊話價格只漲不跌
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全球記憶體供需持續吃緊，DRAM與NANDFlash合約價強勢走高，帶動記憶體模組領導廠威剛（3260）營運爆發。公司今（4）日公布1...
春節股市交易時間一次看
金馬年在即，台股將迎接最長農曆春節連假，自11日封關至23日開紅盤，期間共休市7個交易日，12、13日僅辦理結算交割作業，定期定額族若已約定在12～22日扣款契約，將順延至23日扣款及買進，而複委託最大市場美股除了16日休市外，春節期間正常交易。
拿到新專案 東元利多＋1
東元電機（1504）今（5）日宣布於東南亞市場再傳捷報，成功承攬美國雲端服務供應商（CSP）業者位於馬來西亞及泰國之超大規模資料中心（Hyperscale Data Center）專案，涵蓋電力系統整合工程及超大規模光纖網通工程，兩項標案總金額合計約新台幣 25億元。
力積電公布114年第四季稅後淨損6.54億！全年虧損逾78億元
力積電（6770）今（5）日公布114年第四季自結合併財報，單季營收達124.95億元，但仍呈現虧損狀態，稅後淨損6.54億元，每股虧損0.16元。全年來看，力積電114年全年營收為467.3億元，年增4.48%，但稅後淨損達78.13億元，每股虧損1.86元。
2／5台股雷達｜大盤多殺多 觀光類股出面撐場 兆赫、聯合再生漲什麼？原因一次看
台股加權指數今（5日）重摔近490點，台積電、台達電及鴻海等權值股權全數挫低，觀光類股出面當撐盤主角，兆赫、聯合再生則受惠SpaceX太空題材利多帶量上攻。《工商財經網》精選今日盤面上最熱門具話題性的10檔熱門股，幫助讀者掌握最新市場動態及資金流向。
知本老爺啟動33年來最大規模煥新 預約今年秋天嶄新開幕
記者鄭錦晴／台東報導 深耕台東三十三年，老爺酒店宣布啟動大規模煥新計畫，三月一日起暫…
聯準會鷹派訊號再現！麗莎庫克：通膨回目標進展停滯 仍偏上行
聯準會理事庫克指出，美國通膨下降進展在 2025 年出現停滯，核心物價仍高於政策目標。她強調在確定通膨穩定回落至 2% 前，貨幣政策必須維持抑制物價立場，市場對降息時程恐需重新評估。
高市早苗會見台積電CEO魏哲家 確認熊本廠生產3奈米先進製程
[Newtalk新聞] 為了因應全球人工智慧( AI )與先進製程的需求，台積電近年積極推動「台灣為本，世界為目標」的策略，先後在日本、美國與德國建設海外的生產工廠。有日本媒體報導稱，台積電董事長魏哲家今( 5 )日拜訪首相官邸並與日本首相高市早苗會面，隨後宣布將在熊本縣的第二工廠生產 3 奈米的先進製程半導體。針對相關決策可能導致台灣「空洞化」的質疑，經濟部長龔明鑫也進行反駁，強調台積電最先進的技術與最大的產能仍會留在台灣國內。 根據日本《共同社》報導，高市早苗於 5 日親自與魏哲家會面，並談及台積電熊本工廠的相關話題。在魏哲家宣布將於熊本二廠建設 3 奈米製程半導體後，高市早苗表示相當歡迎，認為該消息「非常振奮人心」，並希望台積電能與日本政府針對該方向進行更深入的探討，「我們與台積電願意密切討論、攜手合作」。 報導稱，台積電在熊本縣菊陽町建設的第二工廠原計畫生產 6 奈米製程的半導體，預計雙方今後將針對生產內容的變更展開近一步的磋商。該報導指出，數奈米製程的半導體具備強大的處理能力與省電性能，在 AI 、汽車自動駕駛等多個領域都擁有良好的表現。另外，推動 3 奈米製程半導體的計畫也
匯豐調查：51%台灣人考慮微退休，多元收入成關鍵
MoneyDJ新聞 2026-02-05 13:27:44 陳怡潔 發佈台灣已正式邁入「超高齡社會」，在長壽與高齡化趨勢下，傳統「學習、工作、退休」的線性人生模式也逐步轉型。匯豐銀行(HSBC)今(5)日公布調查指出，超過半數(51%)的台灣受訪者正在考慮「微退休」(Mini Retirement)，高於全球平均的45%，而50歲被視為最理想的啟動時機。惟就現實層面考量，每次「微退休」的預算約需新台幣730萬元，佔傳統長期退休所需儲蓄總額的23%，也使得台灣受訪者對於執行「微退休」的財務信心僅60%，低於全球平均的74%；而為了支應「微退休」相關開銷，以多元收入強化財務彈性成為關鍵，並反映出在高齡化背景下，具備「現金流續航力」的資產配置已成為民眾追求彈性生活的核心底氣。 根據匯豐銀行最新發布的「全球生活素質特別報告」，對超過500名台灣的富裕投資者進行調查，有超過半數受訪者正在考慮「微退休」，亦有67%的受訪者認為，「微退休」能有效提升生活品質。不同於傳統退休後的全然停止工作，50歲左右的「微退休」動機不僅是短暫的休息，更偏向多元發展，35%的受訪者希望藉此重新審視職業目標，另有35%
