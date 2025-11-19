台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比





台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。

股魚在粉專發文指出，台股自上週以來指數累計回跌超過1100點，不少人問他：「現在是不是回檔加碼的機會？」他表示若以長期投資來看，股市每一次回檔，其實都是市場提供的「額外報酬率」，換個角度思考，反而能打開新的投資視野。

他認為以短期修正的角度來看，確實已經出現初步反彈的條件。股魚點出，自己向來「用數字投資，而非用感覺投資」，判斷反彈機會必須回到客觀數據。他透露，目前市場已出現短線反彈的兩大條件：

第一，投資人情緒溫度已進入「冷淡區」。

第二，以0050作為監測標竿，在過去1200天中當短期回檔幅度落在5～8%之間的時候，會開始回彈。

股魚指出，以目前來看短期修正幅度為-5.47%、高點回撤為-6.6%，剛好落在歷史的反彈區間。他表示不少人會說「今年4月跌到-20%，那我等-20%再買不是更好嗎？」但股魚強調，「這數據不能跟4月的相比，那可是一場大家都出乎意料的狀況所造成的。」

他強調在看數字的時候會排除那些極端的現象，他認為這波回檔不僅不該害怕，反而正逐步形成短線反彈的關鍵進場訊號，「就會看到當0050短期修正幅度來到-5%～-8%區間時，市場就會回溫。」

此外，市場現階段正等待輝達最新財報的公布，這項不確定因素一旦解除，股市將回到原有軌道。他並安撫投資人，就算財報不如預期，頂多繼續投入而已，股魚：「股市繼續修正來到-10%怎麼辦？沒怎麼辦，繼續投入而已，除非你認為台股會從此一蹶不振，不然在利空消化過後，頂多是盤整一陣子把不安定的籌碼給甩下車後，就繼續走他該走的路。」

股魚最後提醒，短線修正已重回容易反彈的區間，真正值得思考的是：「長線投資哪有人半路一邊下車又重新上車的，都嘛是坐在車上一邊前進一邊找加碼機會擴大績效」，重點在於短期修正時「你會想怎麼做呢？」

（封面圖／東森新聞）

