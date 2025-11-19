台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。
股魚在粉專發文指出，台股自上週以來指數累計回跌超過1100點，不少人問他：「現在是不是回檔加碼的機會？」他表示若以長期投資來看，股市每一次回檔，其實都是市場提供的「額外報酬率」，換個角度思考，反而能打開新的投資視野。
他認為以短期修正的角度來看，確實已經出現初步反彈的條件。股魚點出，自己向來「用數字投資，而非用感覺投資」，判斷反彈機會必須回到客觀數據。他透露，目前市場已出現短線反彈的兩大條件：
第一，投資人情緒溫度已進入「冷淡區」。
第二，以0050作為監測標竿，在過去1200天中當短期回檔幅度落在5～8%之間的時候，會開始回彈。
股魚指出，以目前來看短期修正幅度為-5.47%、高點回撤為-6.6%，剛好落在歷史的反彈區間。他表示不少人會說「今年4月跌到-20%，那我等-20%再買不是更好嗎？」但股魚強調，「這數據不能跟4月的相比，那可是一場大家都出乎意料的狀況所造成的。」
他強調在看數字的時候會排除那些極端的現象，他認為這波回檔不僅不該害怕，反而正逐步形成短線反彈的關鍵進場訊號，「就會看到當0050短期修正幅度來到-5%～-8%區間時，市場就會回溫。」
此外，市場現階段正等待輝達最新財報的公布，這項不確定因素一旦解除，股市將回到原有軌道。他並安撫投資人，就算財報不如預期，頂多繼續投入而已，股魚：「股市繼續修正來到-10%怎麼辦？沒怎麼辦，繼續投入而已，除非你認為台股會從此一蹶不振，不然在利空消化過後，頂多是盤整一陣子把不安定的籌碼給甩下車後，就繼續走他該走的路。」
股魚最後提醒，短線修正已重回容易反彈的區間，真正值得思考的是：「長線投資哪有人半路一邊下車又重新上車的，都嘛是坐在車上一邊前進一邊找加碼機會擴大績效」，重點在於短期修正時「你會想怎麼做呢？」
（封面圖／東森新聞）
更多東森財經新聞報導
「0056+00878+00919」不如預期怎調整？ 專家勸換這檔：成功率大增
台股拉回2100點免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
其他人也在看
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 1 天前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
ETF太熱！占大盤成交比重首破一成 0050單日破161億元排第一
ETF太熱！台股震盪「內資」成為多軍穩盤要角，據證交所資料顯示，指數型基金ETF光昨（18日）天一天總成交金額將近670億元，突破11月5日的600億元紀錄，占大盤整體交易首度突破一成，改寫新高紀錄，而光一檔0050（台灣50指數）成交161億元、占四分之一，其他台股成交量前20大榜單，ETF就占了將近一半的9檔，可見人氣之熱絡。資深證券分析師呂漢威教2招，讓ETF投資人如何在高檔震盪中「安全持盈保泰」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
國巨強漲近6%領蜜望實、鈞寶亮紅燈 分析師曝一關鍵：買黑不買紅
被動元件大廠國巨（2327）今（18）日重整旗鼓後再度發動，股價盤中急拉，最高一度觸及240元，漲幅高達5.96%，逆勢率領被動元件族群強漲，如蜜望實、鈞寶更亮起紅燈。摩爾投顧分析師林漢偉表示，目前被動元件漲勢延續性都不算強，操作上建議買黑並做短線為主。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢
比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...聯合新聞網 ・ 6 小時前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 6 小時前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 19 小時前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發一萬「ATM領現」17日開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」17日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 4 天前