台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？

台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？

台股今日衝破3萬點但財經專家阮慕驊卻揭露背後隱憂。（資料照／中天新聞）

2026年才剛揭開序幕，台股已經締造新猷。台積電今天盤中攻上1695元、大漲110元，再創新天價，並領軍聯發科、記憶體族群及高價股衝鋒，帶動台股衝上3萬點，盤中大漲989.51點攻至30339.32點，創歷史新高；終場加權指數收30105.04點，大漲755.23點，創收盤新高，並首次站穩3萬點關卡。

對此，阮慕驊在臉書發文分析，今天台股飛越3萬，就這麼容易，好像一切都是順理成章般應該！但櫃買指反向下跌了0.85%。

台股5日大漲超過755點，終場收盤在30105.04點。（圖／報系資料照）

阮慕驊提到，上市上漲412檔、下跌812檔；櫃買上漲252檔、下跌812檔。台積電收漲85元，收1670元歷史新高。台積電貢獻指數漲點677點，終場大盤收漲755點。除了台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光，其它股票是「莊孝維」？這五檔貢獻漲點725點！

台積電今日以1670元作收創歷史新高。（資料照／中天新聞）

最後阮慕驊感嘆，台股有誘人面，也有現實面。買錯、抱錯，今天會感覺一度千點的上漲？

