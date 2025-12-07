台股修正震盪加劇！台積電、鴻海太委屈 散裝貨運迎最強旺季循環
《與錢同行》本週節目由主持人張雅婷與資深分析師李永年老師深入解析 2025 年尾聲台股風向。回顧今年，從 AI 浪潮席捲、台積電領軍創高，到近期市場氣氛丕變，大盤震盪劇烈。面對投資人年底希望「賺年終、領紅包」的需求，永年老師特別點出數檔「委屈個股」與年底資金可能關注的族群。
李永年表示，過去兩年 AI 概念股領漲全市場，但進入第四季後反而承受沉重賣壓，主要源於 AI 龍頭輝達股價自高點回檔 20%，華爾街更傳出泡沫疑慮。不過他強調，AI 產業不會在一年內泡沫化，未來產業將走向「優勝劣敗」，具獨特性的企業仍會脫穎而出。
永年老師點名三檔「委屈 AI 指標」：
首先是台積電。他以 2026 年市場平均預估 EPS 75 元計算，台積電目前約 19 倍本益比，明顯低於其合理區間 22～25 倍，因此目標價落在 1,650 至 1,850 元，保守估計仍有 200 多元空間。他強調台積電於先進製程市占率高達 95%，獨一無二的地位使其成為投資人最穩健的選擇。
第二檔為鴻海。雖因跨足領域廣、雜音較多，但隨 AI 伺服器出貨順暢、參與下一代 Rubin 架構設計，2026 年預估 EPS 19 元，現價僅約 12 倍本益比。若給予合理 16 倍，目標價可達 305 元。外資自 7 月以來更買超 85 萬張，顯示信心仍在。
第三檔則是今年最受矚目的緯穎。今年營運爆發、前三季 EPS 已達 200 元，2026 年預估更上看 346 元。雖然股價已大幅飆升至 4,700 元，但本益比僅 13 倍，合理 17 倍估算的目標價約 5,885 元，仍具上攻空間。
除了電子股，永年老師也提醒投資人留意年底傳產行情，尤其是今年第四季運價暴衝的散裝航運。波羅的海海岬型指數自 2 月至今大漲 650%，近 1.5 個月更上漲 65%。相較之下，相關個股如慧洋-KY、新興股價仍低檔盤整，反映明顯落後。加上烏俄戰後可能的重建需求、原物料運輸暢旺，以及外資連月買超，使散裝航運成為年底值得關注的族群。
節目最後，永年老師提醒，在震盪盤中尋找具獨特性、具備本益比支撐的企業，仍是投資勝出的關鍵。觀眾若希望年底紅包入袋，不妨從 AI 指標股與散裝航運中精選布局。
完整內容請收看【與錢同行】
