台股做夢行情高檔盤堅 ９檔主動式ETF衝刺千億元大關規模可期

台股挾做夢行情兩萬八高檔盤堅，今年市場新秀主動式台股ETF人氣夯，目前上共有主動群益台灣強棒(00982A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一台股增長(00981A)、主動安聯台灣高息(00984A)、主動野村台灣50(00985A)5檔主動式台股ETF。整體規模創高來到869.74億，加上年底將有主動群益科技創新(00992A)、主動復華未來50(00991A)、主動第一金台股優(00994A)、主動台新台灣優勢成長(00987A)共4檔新兵即將加入，千億規模大關可望實現。

法人表示，年底4檔即將加入的新兵中值得一提的是，其中群益00992A是首檔也是唯一一檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，特別是在2026年AI題材蓄熱下，以科技創新為主軸的主動式台股ETF，更是參與明年台股科技成長契機的投資工具。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，全球科技產業在年底前迎來多項關鍵利多訊號，最新財報顯示人工智慧相關需求依舊強勢，先進運算平台在雲端、資料中心與大型模型訓練的多重推動下持續熱銷，使市場對 AI 泡沫化的疑慮暫時緩解。加上生成式 AI 模型在專業評測中的表現再次突破，帶動雲端服務與自研晶片需求同步攀升，顯示 AI 不僅是短線題材，而是各國企業競相投入的新一輪科技基礎建設。投資人可多留意相關投資契機。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易強調，此時還是以選股不選視為最佳策略，AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。整體而言，Fed年底前再降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會

