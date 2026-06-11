台股價量齊揚 5月證交稅首破700億創歷年單月新高

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

財政部今天(11日)公布5月全國賦稅收入初步統計，在AI熱潮延燒與台股價量齊揚帶動下，證券交易稅再度繳出亮眼成績單，不僅單月實徵淨額首度突破新台幣700億元大關，前5月累計實徵金額也同步改寫歷年同期新高紀錄。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，5月證交稅實徵淨額達704億元，較去年同月大增523億元，年增幅高達2.9倍；累計今年前5月實徵2,487億元，較去年同期增加1,557億元，年增1.7倍，金額分別創下歷年新高及歷年同期新高紀錄。

廣告 廣告

劉訓蓉指出，5月上市櫃股票日均成交值高達1.5兆元，累計前5月日均成交值達1兆927億元，顯示市場交易動能強勁。她說：『(原音)就上市上櫃股票成交值來觀察，5月的日均成交值是高達了1兆5,324億元，也再度改寫了歷史的高點，年增幅達2.9倍，這個是民國86年(1997年) 9月以來的新高，也較上月增加了超過3成4，因此整體也帶動了5月的證交稅實徵淨額是高達了704億元，首度跨越700億元的大關』

財政部分析，5月股市受AI題材持續發酵，以及國際股市走揚激勵，延續4月強勢多頭格局。勞動節連假後首個交易日，台股單日大漲1,779點，為歷史最大漲點，指數首度站上4萬點關卡；隨後雖一度出現高檔震盪，但很快回穩反彈，21日、25日及29日收盤漲點均超過千點，陸續擠進台股史上十大漲點紀錄。

此外，5月26日至29日市場成交量也接連刷新紀錄，其中29日更創下歷史單日最大成交量。5月底加權指數收在44,733點，續創歷史新高，單月大漲5,806點，創下歷史單月第二大漲點紀錄，年增幅達14.9%。

受惠台股交易熱度空前，證交稅成為今年前5月稅收成長的重要支柱。根據統計，累計前5月全國賦稅收入實徵淨額達1兆4,220億元，年增4,005億元、增幅39.2%；其中證交稅增加1,557億元，增額規模僅次於營利事業所得稅，與營業稅並列今年稅收成長的三大動能來源。

至於6月股市後續表現，劉訓蓉表示，截至11日為止，6月上市櫃股票日均成交值約1兆5,797億元，與5月水準相近。不過近期市場震盪加劇，大盤指數迄今已下跌逾千點，未來股市走勢及對證交稅的挹注效果，仍有待持續觀察。