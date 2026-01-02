台股元旦紅盤站上29000點 法人：熱錢將陸續回流

台北股市今天(2日)開2026年元旦紅盤，一開盤就走高，且指數不斷走升，近午盤時已經上漲逾300點，最高來到29325點，站穩29000點大關。國內法人指出，今年在AI趨勢持續引領下，再加上預期美國聯準會今年將降息2至3次，外資熱錢可望陸續回流台股。

台北股市本週三揮別2025年，繳出亮麗成績單，全年上漲5928點，漲幅26%，創歷年最大年度漲點以及漲幅，且刷新收盤最高紀錄。

台股2日開2026年元旦紅盤，氣勢如紅，在台積電突破新高，午盤前來到最高1580元價位，帶領大盤指數飛躍29000點大關，午盤前最高來到29325點，再次刷新盤中高點紀錄。

廣告 廣告

國內法人指出，過去一年，AI相關類股獨領風騷，今年來看，在AI趨勢浪潮持續下，AI仍是市場關注焦點。另外，美國聯準會持續降息，今年可望達到2至3次，為整體市場挹注資金動能，外資在耶誕節長假後將陸續歸隊，台股在農曆過年前，有望持續挑戰新高。分析師許博傑說：『(原音)觀察一些高價股表現，從今天聯發科，甚至是在世芯KY跟創意，這些矽智財個股都紛紛大漲超過3%來講，我想今年整個市場的焦點應該也會轉向矽智財這個區塊。再來就是先前熱門的記憶體跟相關的PCB部分，目前也看到有輪動的情形，整體來說我想台股今年在整個AI帶動下，應該是有機會在農曆年前看能不能來衝3萬點的大關。』

2026年台北金融市場首個交易日，股、匯同步走揚，新台幣兌美元匯價2日早盤止貶回升，並升破31.4元，一度來到31.385元，升值5.3分，之後升值幅度縮小，回到31.4元上下游走。 (編輯:柳向華)