台股元旦紅盤量價齊揚 收盤再創高站上29300點

台北股市今天(2日)開元旦紅盤，呈現量價齊揚，不僅終場上漲386點，指數收29349點，再度刷新紀錄，成交量也衝上新台幣6488億。外資及陸資在耶誕長假後歸隊，根據證交所統計，買超新台幣120億，且和自營商聯手，唯獨投信小幅賣超，三大法人共買超台股190億。

台北股市開2026年元旦紅盤，延續2025年的多頭氣勢，一開盤就上漲，且呈現開高走高。盤面上，AI類股仍是主流，大型權值股紛表態，台積電企圖挑戰1600元新高價位，終場大漲35元，股價收1585元再創高，貢獻台股指數近300點。資深分析師簡伯儀說：『(原音)目前來看，1月份隨著CES(消費電子展)即將展開，搭配台積電的法說會召開，我們可以期待相關族群在盤邊上仍有不錯的表現。至少目前來看的話，今天是一年的開始，是做夢行情的開始。』

國泰投信ETF研究團隊觀察台股2026年四大利多因素。一是美國總統川普推動減稅措施《大而美法案》，帶來多項租稅抵減，企業投資支出可全額列為費用，使得資本支出不再侷限於資料中心與AI領域，利多將延續至2026年；第二是市場普遍認為關稅不確定性下降，對等關稅對全球供應鏈影響有限。第三則是聯準會展開降息循環，由於2025年美國就業市場持續降溫，失業率逐步上升，將成為聯準會進一步降息主因。第四則是AI需求及應用將持續爆發，帶旺國內半導體訂單。

匯市部分，回顧2025年，新台幣走勢震盪，還創下史上逾36年單月最大升幅，累計升值2.088元，從4月底收盤價32.017元升至7月3日28.828，驟升11%。台北金融市場首個交易日，台股再創新高，新台幣呈現升值走勢，一度來到最高31.36元價位，突破31.4元關卡，終場升值1.9分，收31.419元。(編輯：宋皖媛)