台股元月行情上漲率高 法人看好這些類股

▲2026年開年來，台股展現多方格局強勢，在大漲創高後，短線面對技術指標鈍化，波動難免加大。不過，法人表示，台股元月行情歷史上漲機率高，元月年展望有基本面支撐，（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台股9日周五震盪走低， 面對短線漲幅獲利調節壓力湧現，盤中一度跌幅擴大，隨後曾翻紅拉回，最後多空拉鋸，壓低下跌71.59點，終場在30288.96點，守住5日均線，成交值為7043.71億元，周線收紅。專家指出，台股元月行情歷史上漲機率高，元月年展望有基本面支撐，布局仍以電子股為核心，預期傳產2026年表現相對2025年較佳，股價又有低基期的優勢，電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技均正面看待。

廣告 廣告

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，2026年開年來台股展現多方格局強勢，不過，在大漲創高後，短線上，面對技術指標鈍化，指數和月線乖離率亦加速擴大，波動難免加大。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。若再細究產業，根據預估，2026年電子股、傳產股以及金融股獲利都是年成長。股價都有機會，股市結構上更健康。

布局上，安聯投信台股團隊表示，仍以電子股為核心，包括半導體擴產夥伴及AI供應鏈等；傳產部分，預期傳產2026年表現相對2025年較佳，股價又有低基期的優勢，電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技均正面看待。

就關注議題方面，安聯投信台股團隊表示，隨著2026年開年，可關注包括元月營收即將公布、部分企業將先行公布自結財報數據，以及部分重要企業法說相繼登場，其企業資本支出與展望等訊息，另外電子業年初會有更多產能建置計劃相繼公布，亦值得關注。

00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，去年12月以來AI概念股多處於震盪整理格局，盤面上在資金與風格輪動下，以金融、綠能環保與營建類等風格偏向價值與高股息族群表現相對較佳；靈活配置的多效率有助於應對多變的市場風格。

施政廷表示，台股元月行情歷史上漲機率高，元月年展望有基本面支撐。首先，資金面相對友善，M1B YoY持續正成長，顯示資金回流，有助於買盤進場；其次，AI產業基本面持續強勁，且持續上修，為台股提供成長動能；第三，景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，為企業獲利奠定基礎。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

超車新加坡！台灣去年出口首破6千億美元 美取代陸港最大出超源

台股單週大漲逾900點 晶圓龍頭大廠法說替紅包行情加溫

台股3萬點攻防戰又靠台積電續命？他：「這現象」全球絕無僅有